TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölüm, aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde ada şartlarında, zorlu kara ve deniz parkurları üzerinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu başarıları ve son dakika ada ve eleme konseylerinde SMS sıralaması oyu ile büyük finale kadar gelmeyi başaran İsmail Balaban ve Yiğt Poyraz arasından birisi bugün "Survivor 2021 şampiyonu" unvanını kazanacak. Önceki gece Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da yer aldığı yarı final mücadelesi sonrasında bugünkü İstanbul'daki kritik büyük final heyecanı Galataport'ta Acun Ilıcalı moderatörlüğünde TV8 canlı yayında yaşanacak. Noter onaylı olarak açıklanacak olan 25 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması oylarına göre Survivor 2021 Şampiyonu, İsmail mi yoksa Poyraz mı olacak merak edenler yoğun olarak 2021 Survivor'da şampiyon kim oldu? ve 2021 Survivor'da kim birinci oldu, kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA! 2021 SURVİVOR'DA ŞAMPİYON KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde İstanbul Galataport'un ev sahipliğin Acun Ilıcalı modertaörlüğünde yapılan Survivor 2021 büyük finalde şampiyonluğu kimin kazandığı ve ödül ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;