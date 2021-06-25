Yemin’in Feride’si Cansu Tuman yediği linçleri anlattı: Çok üstüme geldiler!

-Sen diziye sonradan dahil olan bir oyuncu oldun. Nasıl karşıladılar, set ortamınız nasıl biraz bahsedebilir misin?

Zaten ben dahil olduğumda ekip de değişmişti. Oyuncular hariç bütün ekip sıfır gibiydi. O yüzden ben sonradan dahil olmuşum gibi olmadı. Herkes çok sıcaktı, hiç sonradan dahil olmuş gibi hissetmedim. Ve ben çok ekipçi bir insanım aslında. Çünkü sete gittiğimde bir insanın bile suratını asık gördüğümde ben etkileniyorum. "Ne oldu acaba, üzgün mü?" diyorum, o bana da yansıyor biraz. Tabii ki sahneye geçtiğimde onu siliyorum ama istiyorum ki herkes iyi bir şekilde çalışsın, mutlu çalışsın, eğlenelim… Zaten çok kötü bir süreçteyiz, insanlar evde bunalıyor. Sete gittiğimde mesela şarkı açarım, oynarım, sataşırım, "Hadi enerjik olun" filan derim.

ÇOK ÜSTÜME GELDİLER

-Yemin dizisine sonradan dahil oldun. Özge Yağız'ın gitmesiyle yeni başrol olarak ekibe katıldın. Bu tarz değişiklikleri Türk halkı tarafından pek benimsenmez. Konuyla ilgili olarak nasıl tepkiler aldın, acımasız yorumlar, mesajlar aldığın oldu mu?

Genel olarak insanlarda şöyle bir algı var; alıştığımız bir şey gittiğinde tepki gösteriyoruz. Bu bende de var, sokaktaki bir insanda da var. Başlarda çok üstüme gelindi ama takmadım aslında çok. Modumu düşürmedi ama şuna üzüldüm; insanların tanımadıkları birileri hakkında çok fazla hakaret edici ve hoş olmayan sözler söylemesine üzüldüm. Sonuçta onları beni Cansu olarak tanımıyorlar. Karaktere yorum yapmak ayrı bir şey, karakteri eleştirebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Ama benim kişiliğime yönelik bir hakaret geldiğinde orada diyorum ki, sen beni hiçbir şekilde tanımıyorsun. Hiç görmedin, karşılaşmadık. Ama benimle ilgili bir sürü fikrin var, yargın var, bir sürü hakaret içerikli şey yazıyorsun. Ben bu düşünceye aslında üzülüyorum. Böyle insanların olmasına üzülüyorum. Bence o noktada biraz kendilerine bakmalı insanlar. Asıl sorun bence kendi mutsuzlukları. Göz önünde olan bir sürü insana yapılıyor ve bence yanlış. Ben umursamıyorum yazılan şeyleri ama umursayan bir insan da olabilirdim. Bu beni çok düşürebilirdi. Hayatımı çok kötü etkileyebilirdi. O yüzden insanların biraz bunu düşünmesi gerek.

-Var mı unutamadığın bir set anın diye merak ediyorum…

Ben çok sakar bir insanım. Sette kime sorsanız herkes bilir bunu. Bir gün ormanda bir koşma sahnem var. İşte kaçıyorum, kaçırılmışım. Elinden kurtulmuşum kaçıyorum, ben de çok hızlı koşarım. Ayhan hoca da bilmiyormuş çok hızlı koştuğumu. Ben "Başla" dedikleri anda fırladım. Ondan önce de düşeceğim yeri belirledik. Set amiri de beni bildiği için bana sürekli, "Sınırın bu, burada düş" diyor. Ben başlayınca herkes şoka girdi, "Nasıl bu kadar hızlı koşuyor?" diye. Düşmem gereken noktada da çok hızlı koştuğum için uçtum ve süzülerek düştüm. Dizim mata girdi ama mattan taşa çarptı. Dizim mosmor oldu, bir buçuk ay filan geçmedi.