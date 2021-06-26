Berfu Yenenler'i çıldırtan hareket! Sonunda çileden çıktı!

Pandemi boyunca neredeyse evden bile çıkmayan Berfu Yenenler, eşi ve çocuklarıyla birlikte evinde ürettiği içeriklerle büyük başarı elde etti. Bu yaz tatil yapmaya karar veren Yenenler ailesi, Alaçatı'da bir villa tutarak yazın keyfini çıkarmaya başladı. Ama ailenin tatil keyfine engel olanlar da vardı.