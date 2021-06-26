Jet sosyetede sular durulmuyor! Feryal Gülman'dan ilginç adım

Gülman Group'un patronu Kemal Gülman'la 21 yıllık eşi Feryal Gülman, 8 yıl süren çekişmeli boşanma davasının ardından ayrılmışlardı. Feryal Gülman, bir dönem "En zengin 100 Türk" listesinde yer alan Kemal Gülman'ı zinayla suçlayarak 200 milyon lira tazminat istemişti. Gülman, kendisinden 32 yaş büyük kocasına ait şirketlerin yarısına da tedbir kararı istemişti. Mal tasfiyesi davaları da açan Feryal Gülman, kendisi için aylık 200 bin lira, oğlu içinse aylık 25 bin lira nafaka talep etmişti.

'MAL VARLIĞINI ANNEM ÜZERİNDEN AKLIYOR'

Magazin gündemine bomba gibi oturan ikili arasında çekişmeli bir takım davalar devam ederken Feryal Gülman eski eşi Kemal Gülman'ın kayınvalidesi adına açtığı 5 ayrı hesap üzerinden malvarlığı değerlerini aklamaya çalıştığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine iş adamı Kemal Gülman hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

'PARALAR BANA AİT DEĞİL'

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade veren iş adamı eski eşiyle boşanma davası sırasında şahsına yönelik birçok haksız itham olduğunu, hiç birisinde istediklerini elde edemeyince bu kez banka hesapları üzerinden kendisine zarar vermeye çalıştıklarını anlattı. Kemal Gürman ifadesinin devamında eski kayınvalidesi Şaziye Nihal Sarımuratoğlu'nun söz konusu hesapların açılmasından haberdar olduğunu tüm talimatları kayınvalidesinin verdiğini kendisinin hesaba giren ve çıkan paralardan haberdar olmadığını ifade etti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN DOSYA KAPATILDI

Savcılık özel bir bankada Şaziye Sarımuratoğlu adına açılan 5 adet hesap üzerinde yaptığı incelemede yurtiçinden ve yurtdışından hesaba giriş çıkış yapıldığını ancak hiçbirisinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını tespit etti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda iş adamı Kemal Gülman'la birlikte yer alan 5 şüpheli hakkında, üzerine atılı suçlamalarda delil yetersizliğinden dolayı kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı.