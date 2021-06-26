Haberler Günaydın Haberleri Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"
Giriş Tarihi: 26.6.2021 20:21 Son Güncelleme: 26.6.2021 20:35

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!

'İmparator' lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde kalp damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edildiği iddia edilmişti. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, Tatlıses'in hayatını kaybettiğini öne sürdü. Bu iddialara bugün ünlü şarkıcıdan sert bir tepki geldi. Sosyal medya hesabında “Bu bir sitemdir!” notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adeta ateş püskürdü. İşte Tatlıses'in sitem dolu o paylaşımı...

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, 'Kalp krizi geçirdi, öldü' iddialarına tepki gösterdi.

"BENİ KULLANMAYIN!"

Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!" | Video

"BEN BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Tatlıses, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Aleyhimde çıkan bir takım şeyler beni çok üzdü. Ben kendim için üzülmüyorum, beni sevenler için üzülüyorum. Sevenlerimi üzüyorsunuz Allah cezanızı verecek. Böyle şeyler yapmayın, 'yok öldü, yok kalp krizi geçirdi' ne kriz var ne ölme var.Dimdik ayaktayım. Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin.Beni kullanmayın! 50 sene oldu hala kullanıyorsunuz. Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"

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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses 'öldü' iddialarına ateş püskürdü: Allah öldü demeden ölünmez, ben bitti demeden bitmez!"
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