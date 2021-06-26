Yiğit Marcus Aral olay anını anlattı! Şevval Şahin'in yeni sevgilisi Kerem Sabancı Kamışlı'yı denize atmıştı…

ŞEVVAL ŞAHİN SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Yaşanan olay sonrasında Şevval Şahin ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Şevval Şahin şunları yazdı:"Öncelikle dün akşam yaşanan olayın şoku içerisindeyim. Bazı şeyleri netleştirmem gerekiyor. Marcus'la olan ilişkimi haftalar önce Miami'de bitirdim. Aslında bundan çok öncesine dayanan kalp kırıklıklarım da oldu. Ama insanın tabii ki de kopma süreci o kadar kolay olmayabiliyor. Ayrılıktan sonra her şeyin sakin kalması, sorunsuz bir ayrılık olması umuduyla onu arkadaşım olarak görmeye devam ettim. O zamandan beri er gün benimle olan ilişkisine devam etmek istedi. Bana ve kararıma saygı göstermedi. Tehditler de başlayınca onu engellemek zorunda kaldım. Özel hayatımı bu kadar anlatmak benim için gerçekten hiç kolay olmasa da olay maalesef buralara geldi.