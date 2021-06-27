Şevval Şahin
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AGRESIF HAREKETLERI YÜZÜNDEN AYRILDIM
Marcus Aral
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'SENİ TÜRKİYE'YE SOKTURMAM' DEDİ BEN DE DENİZE ATTIM
YİĞİT Marcus
Aral, geçtiğimiz günlerde ayrıldığı sevgilisi Şevval Şahin'in görüştüğü Kerem Kamışlı
'yı Boğaz
'da denize atmıştı. Olayın ardından taraflar konuştu. Aral, "Mekana gittim, Şevval'e 'Dün benimleydin, bugün onunla ne yapmaya çalışıyorsun?' dedim. Sonrasında bu çocuk 'Benim kim olduğumu biliyor musun? Seni Türkiye'ye sokturmam' dedi. Ben de onu denize attım" diye konuştu. Şahin ise "Marcus'la agresifliği yüzünden ayrıldık" dedi.