Gönüllüler kız çocuklarının eğitimi için buluştu

NİL Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
(NEYAD), geçtiğimiz gün kız çocuklarının eğitim seferberliğine katkı için yat gezisi düzenledi. İstanbul Boğazı
'nın turlandığı yat gezisi NEYAD Başkanı Nilgün Diptaş
'ın ev sahipliğinde keyifli bir organizasyonla gerçekleşti. NEYAD üyeleri ve iş dünyasından isimlerin katıldığı yat gezisinde eğitime destek olmak için bir araya gelindi. Katılımları ve desteklerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Nilgün Diptaş, organizasyonun sponsorlarından Zelal Kureyşan
'a teşekkür plaketini takdim etti.