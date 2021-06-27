Kim der ki 44 yaşında! Demet Şener, bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı

İbrahim Kutluay ile 2018 yılında sona eren evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan giyim markasıyla ticarete adım attı.

BİKİNİLİ POZUNA ÖVGÜLER YAĞDI

Çalışmaya ara veren Demet Şener, iki çocuğuyla birlikte tatile çıktı. 778 bin takipçisi olan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam eden Demet Şener, son pozuyla adeta genç kızlara taş çıkardı.