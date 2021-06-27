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Giriş Tarihi: 27.6.2021 22:43 Son Güncelleme: 27.6.2021 22:47

Kim der ki 44 yaşında! Demet Şener, bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı

Kim der ki 44 yaşında! Demet Şener, bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatile çıktığını duyuran eski manken Demet Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener, adeta genç kızlara taş çıkarttı. Demet Şener'in söz konusu paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

"Tatil başlasın o zaman" notunu düştüğü pozu ile tatile çıktığını duyuran deneyimli manken Demet Şener, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı.

İbrahim Kutluay ile 2018 yılında sona eren evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan giyim markasıyla ticarete adım attı.

BİKİNİLİ POZUNA ÖVGÜLER YAĞDI

Çalışmaya ara veren Demet Şener, iki çocuğuyla birlikte tatile çıktı. 778 bin takipçisi olan Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam eden Demet Şener, son pozuyla adeta genç kızlara taş çıkardı.

Eski manken, bikinili pozunu "En sevdiğim saatler. Güzel bir hafta sonu olsun hepimize" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Demet Şener2in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni gelirken, takipçilerinden övgü dolu yorumlar da aldı.

İşte Demet Şener'in Instagram hesabından yaptığı o paylaşım:

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Kim der ki 44 yaşında! Demet Şener, bikinili pozuyla gençlere taş çıkardı
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