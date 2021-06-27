Masterchef yeni sezon yarışmacıları belirlenmeye başladı. Geçtiğimiz gün ilk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen yarışma programında ana kadronun belirlenmesi için elemeler başladı. Adaylar şeflere yaptıkları yemekleri beğendirmek ve kadroda yer almak üzere hünerlerini sergilerken izleyenler 2021 Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Masterchef yarışmacıları isimleri ve tüm detaylar…
Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.
Masterchef bu sezona çok büyük bir kadro ile başlayacak. Yarışmada öncelikle elemeler yapılacak. Önlük sahibi olmayı hak kazanan yarışmacılar MasterChef maratonuna başlayacak. Takımlar halinde yemek yapacak olan yarışmacıların çıkardığı tabaklar 3 jüri tarafından puanlanacak.
MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.