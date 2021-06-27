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Giriş Tarihi: 27.6.2021 15:47

Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? İşte Masterchef yeni sezon kadrosu!

Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? İşte Masterchef yeni sezon kadrosu!

Tv8 ekranlarında yeni sezona başlayan Masterchef yarışmacıları ile gündeme geliyor. Lezzet anlamında hünerlerini sergileyen yarışmacılar elemelerde hünerlerini sergilemeye başladı. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyenler bu kapsamda “Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada yepyeni bir sezon başlıyor. Buna göre; 2021 Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Masterchef yeni sezon yarışmacıları belirlenmeye başladı. Geçtiğimiz gün ilk bölümüyle televizyon ekranlarına gelen yarışma programında ana kadronun belirlenmesi için elemeler başladı. Adaylar şeflere yaptıkları yemekleri beğendirmek ve kadroda yer almak üzere hünerlerini sergilerken izleyenler 2021 Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? Sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2021 Masterchef yarışmacıları isimleri ve tüm detaylar…

MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU? 2021

Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Masterchef bu sezona çok büyük bir kadro ile başlayacak. Yarışmada öncelikle elemeler yapılacak. Önlük sahibi olmayı hak kazanan yarışmacılar MasterChef maratonuna başlayacak. Takımlar halinde yemek yapacak olan yarışmacıların çıkardığı tabaklar 3 jüri tarafından puanlanacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2020'nin şampiyonu belli oldu. Finalde rakibi Barbaros Yoloğlu'nu yenen Serhat Doğramacı şampiyonluk kupasını kazandı.

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Masterchef yeni yarışmacıları kimler, yeni sezon kadrosu belli oldu mu? İşte Masterchef yeni sezon kadrosu!
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