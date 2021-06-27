MASTERCHEF YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU? 2021

Yeni sezona başlarken bu akşam yayınlanacak bölümle beraber Masterchef'te yarışacak kadro da belli olacak. Ancak henüz yayıncı kuruluş tarafından yarışmacıların isimlerine dair bir açıklama gelmedi.

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Masterchef bu sezona çok büyük bir kadro ile başlayacak. Yarışmada öncelikle elemeler yapılacak. Önlük sahibi olmayı hak kazanan yarışmacılar MasterChef maratonuna başlayacak. Takımlar halinde yemek yapacak olan yarışmacıların çıkardığı tabaklar 3 jüri tarafından puanlanacak.