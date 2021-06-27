Oyuncu Barış Aytaç uygunsuz hareketten yargılanacak! Dünya liderlerine el hareketi çektiği ortaya çıktı...

PSİKİYATRİ İLACI KULLANIYORUM HATIRLAMIYORUM

Aytaç mahkemede yaptığı savunmada, hasta olduğunu, düzenli olarak psikiyatri ilacı kullandığını belirterek, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" dedi. Kendisinin herhangi bir şekilde slogan atıp, hakarette bulunmadığını öne süren Aytaç, "Yaptığım iddia edilen hareketi yapmış olsam bile hatırlamıyorum. Çünkü o anda bilincim yerinde değildi" ifadelerini kullandı.