Tülin Kanun’un eserleri sergilendi

MONİK İpekel'in ev sahipliğinde ünlü Ressam Tülin Kanun
'un eserleri Vadi İstanbul
'da sergilendi. Yemek borusunun doğumsal yokluğu ile doğan çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere bu durumdaki aileler tarafından kurulan Troad derneği yararına yapılan sergide, farkındalık yaratmak ve desteklemek amaçlı bir etkinlik gerçekleşti. Etkinlikte ünlü oyuncu Wilma Elles
'e de derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı onur ödülü verildi. Bu anlamlı organizasyonda Rollbab
ayakkabılarının kurucusu Özlem Kurt
hemşirelere ve derneğe ayakkabı bağışında bulundu.