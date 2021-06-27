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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Tülin Kanun’un eserleri sergilendi

Tülin Kanun’un eserleri sergilendi
MONİK İpekel'in ev sahipliğinde ünlü Ressam Tülin Kanun'un eserleri Vadi İstanbul'da sergilendi. Yemek borusunun doğumsal yokluğu ile doğan çocukların ailelerine ve kendilerine destek vermek üzere bu durumdaki aileler tarafından kurulan Troad derneği yararına yapılan sergide, farkındalık yaratmak ve desteklemek amaçlı bir etkinlik gerçekleşti. Etkinlikte ünlü oyuncu Wilma Elles'e de derneğe yapmış olduğu katkılardan dolayı onur ödülü verildi. Bu anlamlı organizasyonda Rollbab ayakkabılarının kurucusu Özlem Kurt hemşirelere ve derneğe ayakkabı bağışında bulundu.
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Tülin Kanun’un eserleri sergilendi
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