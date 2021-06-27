Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 27 Haziran 2021 Pazar
Giriş Tarihi: 27.6.2021 09:03

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 27 Haziran 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 27 Haziran 2021 Pazar

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 27 Haziran 2021 Pazar günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Haziran ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 27 Haziran 2021 Pazar için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 27 Haziran 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 27 Haziran 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "MARS – SATÜRN KİMLERE KIRMIZI KART GÖSTERECEK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 27 HAZİRAN 2021 PAZAR

Koç: Tatil gününü dinlenerek geçirmek isteyeceksin. Ay, hava burcunda hareket edecek. Eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıkabilirsin.

Boğa: Önümüzdeki haftanın hazırlıklarını erkenden tamamlayacaksın. Sosyal medyada fazla vakit geçirmen seni işlerinden alıkoyabilir.

İkizler: Hayalleri yöneten gezegen Neptün, su burcunda geri gitmeye başlayacak. Evin dekorasyonu gündeme gelebilir. İlişkisi yeni bitmiş bir İkizler burcuysan, bir süre yalnız kalmak isteyeceksin.

Yengeç: Harcamalarından tasarruf yapıyorsun. Ay, bugün hava burcunda hareket edecek. Yakın bir arkadaşın evliliğinde yaşadığı sorunları sana anlatmak isteyebilir.

Aslan: Günün erken saatlerinde gelen bir telefon, güne erken başlamana sebep olabilir. Sevgi gezegeni Venüs, burcunda hareket etmeye başlayacak. Yalnız bir Aslan burcuysan, geçmiş ilişkin aklına gelebilir.

Başak: Yaşam alanınla ilgili düzenlemeler gündeminde olacak. Evli bir Başak burcuysan, eşinle baş başa vakit geçirmek isteyeceksin.

Terazi: düşündüğün tatil için hazırlıklarını erkenden tamamlayacaksın. Farklı tarifleri denemek için alışverişe çıkabilir, eksik malzemeleri alabilirsin.

Akrep: Daha önce değerlendiremediğin fırsatlar karşına yeniden gelebilir. Çocuğu olan bir Akrep burcuysan, çocuğunun okul konusu gündeme gelebilir.

Yay: Tatil gününde, sorumlulukların gündemine gelebilir. Ailesinden ayrı yaşayan bir Yay burcuysan, özlemini gidermek için uzun süren telefon görüşmelerin olabilir.

Oğlak: Maddi konular bugün karşına gelecek. İlişkisi olan ya da evli bir Oğlak burcuysan, bazı konulara getirdiğin kısıtlama, ciddi tepkiler almana neden olabilir.

Kova: Aile sürpriz hazırlamak için erken saatlerde güne başlayacaksın. Öğlen saatlerinde gelen bir telefon ile dışarı çıkmayı düşüneceksin.

Balık: Bugün başlayan Neptün Retro'su alışkanlıklarını değiştirmek için harekete geçmeni sağlayabilir. Beslenme konusu karşına gelebilir.

MARS – SATÜRN KİMLERE KIRMIZI KART GÖSTERECEK

Dünya ve Türk futbolu 2022'nin Eylül ayından itibaren konuşulacak, Mars – Satürn ise bu konuyu enine boyuna tanımlayacak. İlk olarak, Eylül ayına kadar da kulüp başkanları şu konularda kendilerine çelme takabilirler.

  • Transfer politikaları
  • Medya demeçleri
  • Özel hayatları
  • Para ilişkileri

Mars – Satürn, Karşıtlığı Kimlerin Haritasını Ofsayta Düşürecek

Mücadele gezegeni Mars ve düşünce gezegeni Satürn, iletişim kurduğu anda en uç noktaları işaret eder. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular.

  • Şenol Güneş (1 Haziran 1952)

Kuzey Ay Düğümü - Plüton karşıtlığını tetikleyecek. Son dakika başarısı ile sert söylemleri de ardı ardına gelecek.

  • Nihat Özdemir (5 Nisan 1950)

Venüs – Jüpiter kavuşumunu aktif edecek. Özdemir'in eski konuşmaları ve yeni açıklamaları birbiri ile uyuşmayacak. Yeni kararlarına olan tepki ise düşündüğünden daha fazla olacak.

  • Cüneyt Çakır (23 Kasım 1976)

Satürn karşıtlığından geçerken Mars'ın müdahalesine maruz kalacak. Cüneyt Çakır'ın başarısı yer değiştirecek. Avrupa'da eleştiri, Türkiye'de ivme kazanacak.

  • Rıdvan Dilmen (15 Ağustos 1962)

Mars – Satürn karşıtlığından geçecek. Eski defterleri açarken öyle hikayeler anlatacak ki eski gazete küpürleri ile bir bütünlük oluşturacak. 90'lardaki konuların yeniden gündeme gelmesi futbolda da çeşitli ifşaları ortaya çıkaracak.

  • Ali Koç (2 Nisan 1967)

Haritasında bolca karşıtlığı olan ve burcu da ateş olan Ali Koç'u yoğun bir gündem bekliyor. Yorgunluğu da sitem ile karışacak. Diline dolayacağı isimler gündemi değiştirecek.

  • Ahmet Nur Çebi (10 Ağustos 1959)

Güneş – Uranüs kavuşumunda doğmuş Ahmet Nur Çebi, Mars – Aslan savaşından yenik çıkan isimler arasında olacak. Kimseye yaranamadığını ve hak ettiği şampiyonluğu kursağında bıraktıklarını fark edecek.

  • Galatasaray Spor Kulübü (30 Ekim 1905)

Güneş – Satürn döngüsünden geçen Galatasaray, Mars'ın ateş hali seçimlerde sandığa yansıyacak. Galatasaray, 28 Temmuz'a kadar eşine zor rastlanır günlere ev sahipliği yapacak.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 27 Haziran 2021 Pazar
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