Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 27 Haziran 2021 Pazar

MARS – SATÜRN KİMLERE KIRMIZI KART GÖSTERECEK

Dünya ve Türk futbolu 2022'nin Eylül ayından itibaren konuşulacak, Mars – Satürn ise bu konuyu enine boyuna tanımlayacak. İlk olarak, Eylül ayına kadar da kulüp başkanları şu konularda kendilerine çelme takabilirler.

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Mars – Satürn, Karşıtlığı Kimlerin Haritasını Ofsayta Düşürecek

Mücadele gezegeni Mars ve düşünce gezegeni Satürn, iletişim kurduğu anda en uç noktaları işaret eder. Değindiği konular ise daima gündemin seyrini değiştirecek niteliktedir. Kuralları, sorumlulukları, tedbirleri, gecikmeleri, otoriteyi ve disiplini vurgular.

Şenol Güneş (1 Haziran 1952)

Kuzey Ay Düğümü - Plüton karşıtlığını tetikleyecek. Son dakika başarısı ile sert söylemleri de ardı ardına gelecek.

Nihat Özdemir (5 Nisan 1950)

Venüs – Jüpiter kavuşumunu aktif edecek. Özdemir'in eski konuşmaları ve yeni açıklamaları birbiri ile uyuşmayacak. Yeni kararlarına olan tepki ise düşündüğünden daha fazla olacak.

Cüneyt Çakır (23 Kasım 1976)

Satürn karşıtlığından geçerken Mars'ın müdahalesine maruz kalacak. Cüneyt Çakır'ın başarısı yer değiştirecek. Avrupa'da eleştiri, Türkiye'de ivme kazanacak.

Rıdvan Dilmen (15 Ağustos 1962)

Mars – Satürn karşıtlığından geçecek. Eski defterleri açarken öyle hikayeler anlatacak ki eski gazete küpürleri ile bir bütünlük oluşturacak. 90'lardaki konuların yeniden gündeme gelmesi futbolda da çeşitli ifşaları ortaya çıkaracak.

Ali Koç (2 Nisan 1967)

Haritasında bolca karşıtlığı olan ve burcu da ateş olan Ali Koç'u yoğun bir gündem bekliyor. Yorgunluğu da sitem ile karışacak. Diline dolayacağı isimler gündemi değiştirecek.

Ahmet Nur Çebi (10 Ağustos 1959)

Güneş – Uranüs kavuşumunda doğmuş Ahmet Nur Çebi, Mars – Aslan savaşından yenik çıkan isimler arasında olacak. Kimseye yaranamadığını ve hak ettiği şampiyonluğu kursağında bıraktıklarını fark edecek.

Galatasaray Spor Kulübü (30 Ekim 1905)

Güneş – Satürn döngüsünden geçen Galatasaray, Mars'ın ateş hali seçimlerde sandığa yansıyacak. Galatasaray, 28 Temmuz'a kadar eşine zor rastlanır günlere ev sahipliği yapacak.