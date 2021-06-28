Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...

Sosyetenin ünlü isimleri Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor! Hacı Sabancı geçtiğimiz aylarda, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.