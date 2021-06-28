Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...

Sosyetenin ünlü isimleri Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor! Hacı Sabancı geçtiğimiz aylarda, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.
Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğününün detayları belli oldu.
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi değişti!
26 Ağustos'ta, Sabancı Ailesi'nin Kanlıca'daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!
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Hürriyet'in haberine göre çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül'ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak.
Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın düğününün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor.