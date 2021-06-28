Haberler Günaydın Haberleri Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...
Giriş Tarihi: 28.6.2021 09:46 Son Güncelleme: 28.6.2021 10:03

Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...

Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...

Sosyetenin en görkemli düğünü için geri sayım başladı! Uzun süredir aşk yaşayan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, ilişkilerini nikah masasına taşımak için harekete geçti. Hacı Sabancı geçtiğimiz aylarda, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı’nın düğününün detayları değişti. 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturması beklenen Hacı Sabancı-Nazlı Kayı çifti, pandemi koşullarının hafiflemesiyle düğün planlarını revize etti. İşte ikilinin karar verilen son nikah tarihi ve düğün mekanının detayları...

Sosyetenin ünlü isimleri Hacı Sabancı ile uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Nazlı Kayı evleniyor! Hacı Sabancı geçtiğimiz aylarda, romantik bir akşam yemeğinde iki senedir birlikte olduğu Nazlı Kayı'ya tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti.

Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğününün detayları belli oldu.

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı'nın düğün tarihi değişti!

26 Ağustos'ta, Sabancı Ailesi'nin Kanlıca'daki yalısında nikah masasına oturmayı planlayan çift, pandemi koşullarının hafiflemesiyle birlikte büyük bir düğün yapmaya karar verdi!

650 KONUK DAVETLİ

Hürriyet'in haberine göre çift, düğün planlarını revize ederek, yeni tarih olarak 3 Eylül'ü seçti. Mekan ise dillere destan düğünlerin adresi Çırağan Sarayı olacak.

Geniş bir çevreleri olan Arzu-Ömer Sabancı, en büyük oğulları Hacı Sabancı'nın düğününün ailelerine yakışır bir şekilde olmasını istiyor.

650 konuğun davetli olacağı düğün, bu yılın en görkemli düğünlerinden biri olacak...

ARKADAŞINA GÖNDER
Cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın düğün tarihi belli oldu! Aile arasında yapılması planlanan düğünün yeri de değişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA