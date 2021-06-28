Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu evlendi! Sosyal medyadan böyle duyurdular!

Ünlü sunucu Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş, ardından Mahmutyazıcıoğlu eşinden boşanmıştı.

EVLİLİK HABERİNİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, evlendi. Ece Erken ile avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medyadan paylaşım yaparak evlendiklerini duyurdu. Ece Erken sosyal medyadan takipçilerine böyle seslendi: Herkese selam biz evlendik. Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz.

SEREN SERENGİL O PAYLAŞIMA KAYITSIZ KALMAMIŞTI

Şarkıcı Seren Serengil, 28 Mart'ta sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Ece Erken'in Instagram paylaşımına kayıtsız kalmamıştı.

Serengil, "Evlilik tarihini açıklayın. Yoksa pazartesi ben söylerim" yorumunu yapmıştı. Erken ise bu yoruma, "Seni çok seviyoruz" yanıtını vermişti.

İKİ KEZ EVLENDİ

Ünlü sunucu, 2007–2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014–2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evli kalmıştı. Erken'in, Uçar ile birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor.