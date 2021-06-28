Estetiğe karşı değilim ama doğallıktan yanayım

Bazı sanatçılar hem enerjileriyle hem de yaptıkları işlerle hafızalarımızda hep taze kalmayı başarıyor.

Kimden mi bahsediyorum? O isimlerden biri de hep genç kalan, enerjisini doğru şekilde hayranlarına yansıtmayı başaran Mustafa Sandal. Bu hafta kendisiyle ile bir araya geldik. Pandemide neler yaptığından projelerine cilt, saç ve estetiğe bakış açısından sosyal medyaya kadar hayata dair birçok konuyu konuştuk.

"Mustafa Sandal'ın genç kalmak için özel olarak kullandığı bir şey var mı?" gibi hayranlarının en çok merak ettiği soruların cevabını da öğrendik. Bazı sorulara güldük, bazılarına ise eleştirel yaklaştık.

Genç kalma sırrını pozitif olmasına, düzenli beslenmesine ve spor yapmasına bağlayan Sandal, doğallıktan yana olduğunu vurguladı.





'SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLMAK KOLAY'

Öte yandan son yıllarda sosyal medya ile ünlenmek oldukça kolay hale geldi.

Takipçisi olan sektörde kısa sürede yaptığı işlerle anılıyor. Bazen şarkı, bazen oyunculuk, bazen de paylaşılan fotoğraflarla gündemde yer almak mümkün...

Geçmiş yıllarla şu anki ünlü olma durumunu da ünlü sanatçıya sordum. Yeni projelerin duyurulması ve hayranlarıyla bir araya gelmek açısından sosyal medyanın faydalarından yararlandığını söyleyen Sandal, sosyal medya ile ünlü olmanın kolaylığını da değerlendirerek, "Önemli olan şöhret olmak değil, kalıcı olmak" dedi.

İşte Mustafa Sandal ile sağlıktan sosyal medyaya kadar keyifli röportajın detayları…

Mustafa Sandal hayranları en çok enerjisini seviyor ve bunu neye borçlu olduğunuzu merak ediyor. Gerçekten bu kadar genç görünmenizin sırrı nedir?

Hayata her zaman pozitif bakıyorum.

Beni üzen ne varsa olabildiğince uzak tutuyorum kendimden. Bir de spor yapmaya ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorum.

Teyzem de öyledir, genç görünür.

Biraz genetik, biraz da kendine bakmak diyebilirim.

Son yıllarda erkeklerin de cilt, saç gibi estetiğe ve bakıma ilgisi arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz kendinize nasıl bakıyorsunuz? Saçınız ya da cildiniz için vazgeçemediğiniz doğal ürünler var mı?

Ben olabildiğince doğal ürünler kullanmaya gayret ediyorum. Cildimiz bizim için gerçekten çok kıymetli, kadınlar kadar biz erkekler de kendimize dikkat etmek zorundayız.

Açıkçası ben estetiğe karşı değilim ama herhangi bir estetiğim olmadığını da söyleyebilirim.

Doğallıktan yanayım.





'PANDEMİ ÜRETİMLE GEÇTİ'

Koronavirüs günlerinde birçok kişinin farklı hobileri ortaya çıktı. Siz pandemide neler yaptınız? Erteleyip de gerçekleştirdiğiniz şeyler oldu mu?

Ben sürekli çalıştım. Üretimle geçti diyebilirim. Yepyeni şarkılar yaptım, bunlardan bir kısmı piyasaya çıktı ama daha birçok şarkı var sırasını bekleyen. Bir de çocuklarımla çok zaman geçirdim, bol bol okuduk, ders çalıştık, bol bol da oyun oynadık.

Bir de bu dönemde birçok ünlü mutfak hünerlerini paylaştı.

Sizin mutfakla aranız nasıl? Evde mutfakta vakit geçirir misiniz?

Bu süreç size de kilo aldırdı mı?

Ben çok güzel yemek yerim (Gülüyor). Mutfakta pek marifetli sayılmam, fazla zaman geçirmiyorum doğrusu...



YENİ BİR ŞARKI GELİYOR

Ünlü olmak artık eskisi kadar zor değil. Malum sosyal medyada yoğun takipçisi olan kısa sürede yol alıyor. Sosyal medyayla aranız nasıl? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Önemli olan şöhret olmak değil, kalıcı olmak. Geriye baktığında eserler bırakabilmek ne güzel bir his, ne güzel bir miras. Günlük şöhretlere evet çok rastlıyoruz ama bugün baktığımızda kaç tanesini hatırlıyoruz? Sosyal medya hayatımızı çok kolaylaştırdı, dünya parmaklarımızın ucunda. Doğru kullanıldığında müthiş bir nimet. Ben sosyal medyada gerektiği ölçüde zaman geçiriyorum, sevenlerimle buluşuyorum o mecralarda. Elbette yeni projelerimizin duyurulmasında da önemli bir etken.

Dediğim gibi doğru kullanılırsa sosyal medya artık hepimizin vazgeçilmezi olmuş durumda.

Son olarak hayranlarınız için ufukta yeni projeleriniz var mı?

En son milli takımımız için 'Bizim Çocuklar' isimli şarkıyı yaptık. İki de reklam filmimiz var hâlâ yayında olan... Yeni şarkılar sırası geldikçe müzikseverlerle buluşmaya devam edecek. Muhtemelen yeni sezonda yeni bir şarkımızı daha müzikseverlerle buluşturmayı planlıyorum.