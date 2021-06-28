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Giriş Tarihi: 28.6.2021 07:07 Son Güncelleme: 28.6.2021 07:17

Magazin kulislerini çalkalayan son dakika bomba iddia! Şarkıcı Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerini çalkalayan son dakika bomba iddia! Şarkıcı Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Yeni başlayacak bir dizi projesinde partner olan Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün daha çekimler başlamadan baş başa yemek yedikten sonra tekne ile denize açılmaları dedikoduların fitilini ateşledi. Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor? soruarı sorulmaya başlandı. İşte son dakika aşk iddiasının ayrıntıları...

Snob Magazin'in haberine göre; bir dizi projesinde partner olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen Büyüküstün ve Boz'un daha sonra tekneyle açılmaları ise kafaları karıştırdı. İkilinin erken saatte mekandan ayrılıp, baş başa tekne keyfi yapması, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

Tuba Büyüküstün, mekan çıkışında sahil kenarında çektiği videoyu Instagram'dan paylaştı. Oyuncu, daha sonra teknedeyken ise Boğaz manzaralı videoyu yayınlaması ile dikkat çekerek, Boz'la buluşmalarını ortaya çıkarmış oldu.

Büyüküstün, evlilik yolunda Umut Evirgen'den geçtiğimiz sene ayrılırken, Boz ise yine evliliğin eşiğinde olduğu Aslı Enver'le ilişkisine nokta koymuştu.

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Magazin kulislerini çalkalayan son dakika bomba iddia! Şarkıcı Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?
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