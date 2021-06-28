Magazin kulislerini çalkalayan son dakika bomba iddia! Şarkıcı Murat Boz ile Tuba Büyüküstün aşk mı yaşıyor?

Snob Magazin'in haberine göre; bir dizi projesinde partner olan Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, dün akşam saatlerinde İstanbul'daki Balıkçı Abdullah'ta buluştukları ortaya çıktı.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un, samimi oldukları iddia edildi. Baş başa yemek yiyen Büyüküstün ve Boz'un daha sonra tekneyle açılmaları ise kafaları karıştırdı. İkilinin erken saatte mekandan ayrılıp, baş başa tekne keyfi yapması, "Aralarında aşk mı var?" sorusunu akıllara getirdi.