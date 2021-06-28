Haberler Günaydın Haberleri Maraşlı’da büyük yüzleşme! 24. Bölümde bakın neler olacak?
Giriş Tarihi: 28.6.2021 12:19 Son Güncelleme: 28.6.2021 12:19

Maraşlı’da büyük yüzleşme! 24. Bölümde bakın neler olacak?

Maraşlı’da büyük yüzleşme! 24. Bölümde bakın neler olacak?

Atv’nin ilgi ile izlenen dizisi Maraşlı’da heyecan dorukta. Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur’u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş’ın adamları Maraşlı’yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir? 24. Bölümde bakın neler olacak?

Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

Maraşlı 24. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir. İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Maraşlı’da büyük yüzleşme! 24. Bölümde bakın neler olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA