Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama!

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, yine magazin gündemine bomba gibi düştü! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken Subaşı'ndan önceki gün şok bir hamle geldi.

ORTAYA FARKLI İDDİALAR ATILMIŞTI

Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.