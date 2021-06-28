Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı'ndan yeni açıklama!

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, yine magazin gündemine bomba gibi düştü! Evlilik teklifi, düğün, bebek itirafı ve düşük haberi derken Subaşı'ndan önceki gün şok bir hamle geldi.
ORTAYA FARKLI İDDİALAR ATILMIŞTI
Subaşı, sosyal medya hesabından Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan tüm fotoğrafları sildi. Ortaya ise farklı iddialar atıldı.
TÜM HEDİYELER SAHTE ÇIKTI
Atılan iddialardan bir tanesi ve en önemlisi Mısırlı iş adamının dolandırıcı olduğuydu. Konuyla ilgili şüpheleri olan Subaşı'nın taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıkmış.
KONUYLA İLGİLİ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
Bebeğini aldıran ve sevgilisinden ayrılarak zor günler geçiren Şeyma Subaşı, bugün sosyal medya üzerinden ilk kez konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
"KIZIM BENİM GÜNEŞ IŞIĞIM VE KAHRAMANIM"
Kızı Melisa ile fotoğraf paylaşan Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Kızım benim güneş ışığım ve kahramanım. O yanımda olduğu için şanslıyım. Her şeyin bir sebebi vardır. Biz iyiyiz" ifadelerini kullandı.
"AYRILIK DOĞRU AMA SEBEPLERİ BİZDE KALSIN"
Bu açıklamanın ardından bir açıklama daha yapan Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.