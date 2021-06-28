Şen şakrak bir gün

HAVA SICAK SERİNLEYELİM

Ümit Karan, önceki gün Türkbükü'ndeki Ganj Beach'te görüntülendi. Sıcaktan bunalan Karan, "Hava çok sıcak, serinlememiz lazım" deyip iskeleden suya atladı.





HADİ POZ VERİN ÇOCUKLAR!

Yeliz Yeşilmen, çocukları ile birlikte Yalıkavak Miya Beach'teydi. Yeşilmen, tüm gün oğlu Birbey ve kızı Asya ile ilgilendi, onların keyifli anlarını fotoğrafladı.





MARMARİS'TE 'DOST KAZIĞI'

Başrollerınde Müjde Uzman, Ruhi Sarı, Cemal Hünal, Serkan Kuru, Açelya Elmas ve Buket Akpınar'ın rol aldığı 'Dost Kazığı' filminin çekimleri Marmaris'te başladı. Lalila Blue Suite Otel'de düzenlenen okuma provasını Tamer Karadağlı da ziyaret etti.



'ASLINDA KENDİME KEKO DEDİM'

Öykü Çelik, önceki gün Türkbükü'ndeydi. Mini elbisesiyle dikkat çeken Çelik'e, geçtiğimiz yıllarda yaptığı "Ben Karadenizliyim, mini etek giyen kızla benim kültürüm aynı mı?" açıklaması hatırlatıldı. Çelik, "Haberin tamamını okusalar beni anlayacaklardı. Ben kendime keko demek istedim" dedi.





MAAİLE FETHİYE'DELER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde 'Ömür' karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, eşi ve kızıyla birlikte Fethiye'de tatilde... Ceren Benderlioğlu, sörf tahtası üzerinde keyif yaptı.



IRMAK'IN ROTASI DATÇA

Irmak Ünal, tatil için Datça'yı seçti. Ünal, gün boyu güneşlenip denizin keyfini çıkardı.