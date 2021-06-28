Son Dakika Magazin Haberleri: Ünlü oyuncu Mine Tugay’ı sosyal medyadan taciz etmişti… Mahkeme kararını verdi!

"MESAJ ATTIKTAN SONRA ÇALIŞTIĞIM SETE GELDİ"

Duruşmada söz alan Tugay, sanığı daha önceden tanımadığını söyleyerek, "Kendisi benim cep telefonuma mesaj attı. Daha sonradan çalıştığım sete geldi. Kendisinin normal olmayan şekilde bana bakışını hissettim. Şikayetçiyim" dedi.