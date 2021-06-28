TV8 kanalında Acun Ilıcalı yapımcılığı ve moderatörlüğünde yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölüm, aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde ada şartlarında, zorlu kara ve deniz parkurları üzerinde yapılan kritik dokunulmazlık oyunu başarıları ve son dakika ada ve eleme konseylerinde SMS sıralaması oyu ile büyük finale kadar gelmeyi başaran İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz arasından birisi bugün "Survivor 2021 şampiyonu" unvanını kazanacak. Önceki gece Ayşe, Aleyna Kalaycıoğlu'nun da yer aldığı yarı final mücadelesi sonrasında bugünkü İstanbul'daki kritik büyük final heyecanı Galataport'ta Acun Ilıcalı moderatörlüğünde TV8 canlı yayında yaşanacak. Noter onaylı olarak açıklanacak olan 25 Haziran 2021 Survivor SMS sıralaması oylarına göre Survivor 2021 Şampiyonu, İsmail mi yoksa Poyraz mı olacak merak edenler yoğun olarak 2021 Survivor'da şampiyon kim oldu? ve 2021 Survivor'da kim birinci oldu, kim kazandı? sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Survivor 2021 son bölümde İstanbul Galataport'un ev sahipliğin Acun Ilıcalı modertaörlüğünde yapılan Survivor 2021 büyük finalde şampiyonluğu kimin kazandığı ve ödül ile ilgili tüm son dakika detayları şöyle;
25 Haziran 2021 Cuma günü TV8 canlı yayında ekranlara gelen Survivor 2021 son bölümde, Acun Ilıcalı yapımcılığı ve yönetmenliğinde Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde yapılan Survivor Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu bu gece belli oluyor. Önceki gece yapılan kritik yarı final mücadelesinde Survivor İsmail Balaban, Poyraz, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu arasından Poyraz ve İsmail SMS oyu sıralaması ile büyük finale çıkan 2 isim olmuştu. Bugün İstanbul Galataport'ta yapılacak kritik Survivor 2021 büyük finalinde, aylar süren mücadelenin kazananı belli olacak.
Kritik Survivor 2021 büyük finalde aylardır, finalistlerle Dominik Cumhuiyeti'nde aç şekilde dokunulmazlık ve ödül oyunlarında mücadele eden son dakika ada ve eleme konseylerinde stres ve heyecan yaşayan eski yarışmacılar, Galataport'taki yerlerini alarak destekledikleri finalist için iyi dilek ve tezahüratlarda bulundular.
Dün geceki kritik yarı final mücadelesinde ilk olarak Aleyna Kalaycıoğlu ve Poyraz arasında yapılan kritik SMS sıralaması oylamasına göre kazanan Poyraz olunca, gecenin ilk elenen ismi Aleyna Kalaycıoğlu oldu. Ardından İsmail, Ayşe ve Poyraz arasındaki büyük final SMS oylaması sonrasında kazanan İsmail ve Poyraz olunca, gecenin 2. elenen ismi Ayşe olmuş oldu.
24 Haziran gecesi İstanbul Galataport'ta yapılan kritik SMS oylamaları sonucunda İsmail, Poyraz, Ayşe, Aleyna arasından en az SMS oyu alarak Ayşe ve Aleyna'nın elenmesi sonrasında Survivor 2021 finalistleri şöyle şekillendi;
İstanbul Galataport ev sahipliğinde yapılacak olan Survivor 2021 büyük finalinde yapılacak olan SMS oylamasıyla İsmail ve Poyraz arasından birisi şampiyonluğunu ilan etti.
Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde İstanbul'da yapılan kritik büyük final heyecanı sonunda Survivor Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu İsmail ve Poyraz arasından seçildi.
Noter onayıyla alınan SMS sıralaması sonuçlarına göre Acun Ilıcalı tarafında Survivor 2021 Şampiyonu olan isim olarak Survivor İsmail Balaban olarak seçildi.
Survivor 2021 şampiyonluğunu kazanan ismin alacağı hediye ve para ödülüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl Survivor şampiyonluğunu kazanan Survivor Cemal Can 500 Bin Türk Lirası büyük ödülün sahibi olmuştu.