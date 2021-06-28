Ünlü manken Şevval Şahin’in evine yaklaşamayacak! Mahkemeden eski sevgiliye adli kontrol





"AMACI BENİ RENCİDE ETMEK"



Daha sonra Şahin'le görüştüğünü anlatan Aral, "Benim kızacağım şekilde Kerem Kamışlı ile sosyal medyada videolarını paylaştı. Tutarsız davranışlarına serzenişte bulundum. Sevgili olup olmadıklarını sordum ve olmadıklarını, tesadüfen karşılaştıklarını söyledi. Sosyal medya hesabıma magazincilerden sürekli onların sevgili olduklarına dair görüntüler geliyordu. Amacı beni rencide etmekti" dedi, hakkındaki suçlamaları reddetti.





MAHKEMEDEN ADLİ KONTROL KARARI



Yiğit Marcus Aral ifadesinin ardından "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek", "tehdit" ve "yaralama" suçlarından adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olduğunu belirterek Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı'nın ikametlerine 100 metreden fazla yaklaşmamasına karar verdi. Hakimlik ayrıca Yiğit Marcus Aral'ın 2 ay süreyle her ayın ilk pazartesi günü karakola imza atmasına hükmetti.