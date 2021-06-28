Haberler Günaydın Haberleri Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Haziran 2021 Salı
Giriş Tarihi: 29.6.2021 00:09

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Haziran 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Haziran 2021 Salı

Astroloji konusunda herkesin tek bildiği isim olan Zeynep Turan 29 Haziran 2021 Salı günü için günlük burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından "Twitburc" olarak da bilinen ve tanınan Zeynep Turan, Haziran ayı ile birlikte koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçları için yorumlarını yayımlandı. Peki; burç yorumlarınızda bugün neler var? Sağlık, aşk, iş, kariyer, aile gibi konularda neler olacak? İşte 29 Haziran 2021 Salı için günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURCUN ELEMENTİ, KİŞİLİĞİN AYNASIDIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 29 HAZİRAN 2021 SALI

Koç: Duygusal anlamda bugün sınırlarını zorlayabilir, daha hırslı olmaya çalışabilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yenilikçi fikirlerini, girdiğin ortamlarda paylaşmaktan çekinmeyeceksin.

Boğa: Bugün deneyimlerin sayesinde karşılaşacağın karmaşık olayların üstesinden kolayca geleceksin. Parasal anlamda desteğine ihtiyacı olan bir yakınına yardım etmen söz konusu olabilir.

İkizler: Kendine güvenin ve rahat tavırların dikkatleri üzerine çekmene sebep olabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, değer verdiğin kişiye karşı gereksiz kıskançlıklar gösterebilirsin.

Yengeç: Bugün gelecekle ilgili duyduğun kaygılar ön plana çıkabilir. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Yengeç burcuysan, aşk hayatını da bir adım ileriye taşımak isteyerek evliliğe yönelik ciddi konular konuşabilirsin.

Aslan: Hakkın olanı elde etmek konusunda bugün çok kararlısın. Yeni yatırımlar yapma kararı alabilir, ticaret ile ilgili atılımlar yapma planları içine girebilirsin.

Başak: Ruhsal olarak kendini yenileme çaban, seni hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlayacak. Çalışan bir Başak burcuysan, çalışma arkadaşlarının fısıltılı konuşmaları rahatsız edici bir hal alabilir.

Terazi: Kendini güçlü hissedecek ve girişimde bulunmanın yollarını arayacaksın. Özellikle özel sektörde çalışan bir Terazi burcuysan, hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için birden çok işi üstlenebilirsin.

Akrep: Moralin ve kendine olan güvenin giderek yükseliyor. Kendi işini kurmak isteyen bir Akrep burcuysan, birlikte hareket edeceğin kişinin fikirleriyle başarıya daha da yaklaştığını hissedeceksin.

Yay: Hayatına yeni bir sayfa açmaya çok hazırsın. Ailede senden yaşça küçük bireylerle gerçekleştireceğin sohbetle, onların hem güvenini hem de hayranlığını kazanabilirsin.

Oğlak: Bugün, rutin işlerinin gecikmesine neden olacak aksilikler yaşayabilir, günü toparlamakta zorlanabilirsin. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysan, tesadüfen tanışacağın kişi kalbinin kapılarını açabilir.

Kova: Her türlü ihtimali göz önünde bulunduracağın bugün karşına çıkacak. Sorunlarınla kimseyi meşgul etmeden bazı kararları tek başına almaya çalıştığın için etrafındakilerin takdirini toplayacaksın.

Balık: Kendini çok iyi hissettiğin bugün yeni kararlar almak seni korkutmayabilir. Karşına çıkan fırsatların hepsini değerlendirmek isteyebilirsin.

BURCUN ELEMENTİ, KİŞİLİĞİN AYNASIDIR

Burcunuzun elementinin sizin ruhunuzdaki derinliği temsil ettiğini biliyor muydunuz? Bugünkü yazımda burçların element gruplarının karakteristik özelliklerde ne gibi etkileri olduğunu kaleme aldım.

Burçlar; ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört gruba ayrılır. Ve her element grubunda üç burç yer alır. Buna hâkim olmak burcunuzu daha iyi anlamanıza olanak tanır. Peki bunları bilmek ne işe yarar? Hadi, teker teker elementlerin özelliklerine ve burçlara olan etkisine göre bakalım.

ATEŞ GRUBU BURÇLARI

  • Koç, Aslan ve Yay burçlarının oluşturduğu bu grup; hevesli, yaratıcı, güçlü ve hevesli yapısıyla ön plana çıkar. Özgün fikirler ve ürünler ortaya koyma konusunda oldukça ustalardır. Güvene, vefaya ve dostluğa çok önem verirler. Yardıma ihtiyacı olanlara sırt çevirmez ve arkadaşlarını kolay kolay yarı yolda bırakmazlar. Tüm bunların yanında; dezavantaj olarak yüksek egoları hep daha fazlasını istemelerine neden olabilir

TOPRAK GRUBU BURÇLARI

  • Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının oluşturduğu bu grup; "sadakat" kelimesini yaşam felsefesi haline getirmiş burçlardır. Öncelikleri güvenmektir. Sevildiklerini daima duymak isterler. Adımlarını garanti atarlar. Mücadelenin hayatın bir parçası olduğunu bilirler. Bu yüzden çalışmaktan asla şikâyet etmezler. Kendi küçük dünyalarında, kendi alışkanlıklarıyla baş başa yaşamak ister ve düzenlerinin bozulmamasına gayret ederler. Dezavantajları ise; morallerinin kısa sürede bozulabilmesidir.

HAVA GRUBU BURÇLARI

  • İkizler, Terazi ve Kova burçlarının oluşturduğu bu grup; kreatif yanlarıyla ön plana çıkan, akılcı, sanatsal ve dokunaklı burçlardır. Çoğunlukla güler yüzlü olmaları, ilgi çekici ve hareketli konuşmalarıyla dikkatleri üzerine çekerler. Yalanla yaşamaktansa, acıtan gerçeği duymayı yeğlerler. Birçok alanda başarı sağlayabilecek kadar geniş bir yetenek, akıl ve bilgi yelpazesine sahiplerdir. Tarafsızdırlar. Dezavantajları ise; beklenmedik anda gelen "ben" düşüncesidir.

SU GRUBU BURÇLARI

  • Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının oluşturduğu bu grup hemen tanınacak burçlar değildir. Gün geçtikçe daha çok tanımak daha fazla derine inmek istersiniz. Duygularını hemen açmazlar, ancak güvendikleri anda sır paylaşmaktan geri kalmazlar. Dezavantajları ise başkalarına karşı fazlasıyla sorumluluk almaları ve sürekli fedakâr davranmalarıdır.
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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Haziran 2021 Salı
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