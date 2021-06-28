Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 29 Haziran 2021 Salı

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 29 Haziran 2021 Salı günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 29 Haziran 2021 Salı burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BURCUN ELEMENTİ, KİŞİLİĞİN AYNASIDIR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Duygusal anlamda bugün sınırlarını zorlayabilir, daha hırslı olmaya çalışabilirsin. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yenilikçi fikirlerini, girdiğin ortamlarda paylaşmaktan çekinmeyeceksin.
Boğa: Bugün deneyimlerin sayesinde karşılaşacağın karmaşık olayların üstesinden kolayca geleceksin. Parasal anlamda desteğine ihtiyacı olan bir yakınına yardım etmen söz konusu olabilir.
İkizler: Kendine güvenin ve rahat tavırların dikkatleri üzerine çekmene sebep olabilir. İlişkisi olan bir İkizler burcuysan, değer verdiğin kişiye karşı gereksiz kıskançlıklar gösterebilirsin.
Yengeç: Bugün gelecekle ilgili duyduğun kaygılar ön plana çıkabilir. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Yengeç burcuysan, aşk hayatını da bir adım ileriye taşımak isteyerek evliliğe yönelik ciddi konular konuşabilirsin.
Aslan: Hakkın olanı elde etmek konusunda bugün çok kararlısın. Yeni yatırımlar yapma kararı alabilir, ticaret ile ilgili atılımlar yapma planları içine girebilirsin.
Başak: Ruhsal olarak kendini yenileme çaban, seni hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlayacak. Çalışan bir Başak burcuysan, çalışma arkadaşlarının fısıltılı konuşmaları rahatsız edici bir hal alabilir.
Terazi: Kendini güçlü hissedecek ve girişimde bulunmanın yollarını arayacaksın. Özellikle özel sektörde çalışan bir Terazi burcuysan, hedeflerine daha kısa sürede ulaşmak için birden çok işi üstlenebilirsin.
Akrep: Moralin ve kendine olan güvenin giderek yükseliyor. Kendi işini kurmak isteyen bir Akrep burcuysan, birlikte hareket edeceğin kişinin fikirleriyle başarıya daha da yaklaştığını hissedeceksin.
Yay: Hayatına yeni bir sayfa açmaya çok hazırsın. Ailede senden yaşça küçük bireylerle gerçekleştireceğin sohbetle, onların hem güvenini hem de hayranlığını kazanabilirsin.
Oğlak: Bugün, rutin işlerinin gecikmesine neden olacak aksilikler yaşayabilir, günü toparlamakta zorlanabilirsin. İlişkisi olmayan bir Oğlak burcuysan, tesadüfen tanışacağın kişi kalbinin kapılarını açabilir.
Kova: Her türlü ihtimali göz önünde bulunduracağın bugün karşına çıkacak. Sorunlarınla kimseyi meşgul etmeden bazı kararları tek başına almaya çalıştığın için etrafındakilerin takdirini toplayacaksın.
Balık: Kendini çok iyi hissettiğin bugün yeni kararlar almak seni korkutmayabilir. Karşına çıkan fırsatların hepsini değerlendirmek isteyebilirsin.
BURCUN ELEMENTİ, KİŞİLİĞİN AYNASIDIR
Burcunuzun elementinin sizin ruhunuzdaki derinliği temsil ettiğini biliyor muydunuz? Bugünkü yazımda burçların element gruplarının karakteristik özelliklerde ne gibi etkileri olduğunu kaleme aldım.
Burçlar; ateş, toprak, hava ve su olmak üzere dört gruba ayrılır. Ve her element grubunda üç burç yer alır. Buna hâkim olmak burcunuzu daha iyi anlamanıza olanak tanır. Peki bunları bilmek ne işe yarar? Hadi, teker teker elementlerin özelliklerine ve burçlara olan etkisine göre bakalım.
ATEŞ GRUBU BURÇLARI
TOPRAK GRUBU BURÇLARI
HAVA GRUBU BURÇLARI
SU GRUBU BURÇLARI