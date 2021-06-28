Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 28 Haziran 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Haziran 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Yapmak istediğin değişiklikler için istediğin ortamı sağlayabilir ve güçlü adımlar atabilirsin. Kendi işini kurmayı planlıyorsan, aceleci davranışların önemli detayları gözden kaçırmana neden olabilir.
Boğa: Yalnız kalmak istemediğin için çalışma arkadaşlarınla daha da iç içe olabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişinin içe kapanık hallerinden kendini sorumlu tutabilirsin.
İkizler: Hiç aklında olmayan bir seyahat bugün önüne çıkabilir. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin vereceği müjdeli habere inanmakta zorluk çekebilirsin.
Yengeç: Çalışma ortamındaki hırs ve rekabet, bazı kişilerden istemsizce uzaklaşmana neden olabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, sevgilinin sana hazırladığı sürprize karşı şaşkınlığını gizleyemeyeceksin.
Aslan: Hırslı bir tavır içinde olabilir ve yapabileceklerinden daha büyük sorumluluklar alabilirsin. Çalışma koşullarında yapacağın değişiklikler bazı tepkiler almana neden olabilir.
Başak: Hem iş hem de arkadaş ortamındaki sıcakkanlı halin, adından sıkça söz ettirecek. Evliliğinde sorunları olan bir Başak burcuysan, aile büyüklerinin müdahalede bulunması karşısında ne yapacağını şaşırabilirsin.
Terazi: Kendine zaman ayırmak isteyip, hedeflerin doğrultusunda planlarını organize etmek isteyebilirsin. İş arayışındaysan, daha önce yaptığın başvurudan dönüş alabilirsin.
Akrep: Saygı duyduğun kişilerin tavırlarından etkilenerek, olaylara farklı bir pencereden bakabilirsin. İletişim konusunda yaşayacağın aksilikler sabrını taşırsa da ani çıkışlar yapmaktan kaçınmaya özen göstermelisin.
Yay: Bugün karmaşık duygulardan arınıp dikkatini yapmak istediğin işlere yöneltmek isteyebilirsin. İsteklerin doğrultusunda adımlar atıp, yeni iş görüşmeleri ya da ortaklıkları gündemine alabilirsin.
Oğlak: Pratik ve akılcı çözümlerinle bugün girdiğin her ortamda farkını ortaya koyabilir, çevrendeki insanların dikkatini çekebilirsin. Artan iş yoğunluğuyla kendini yorgun hissettiğin için arkadaşlarının davetini geri çevirebilirsin.
Kova: Bugün dikkat gerektiren konulara yönelik çalışmalarda daha tedbirli olmalısın. Gözden kaçıracağın detaylar büyük bir sorun olarak karşına çıkabilir.
Balık: Önündeki en büyük engelin aslında kendi kaygılarının olduğunu fark edecek olman köklü değişiklikler yapmanı sağlayacak. İletişim trafiğinin yoğun olacağı bugün de beklediğin olumlu haberleri alabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Bu hafta sessiz sakin bir hafta geçirmek isteyebilirsin. Maddi konular hakkında gelişmelerle ilgili haberler alabilirsin. Tasarruf konusunun önemi anlayacağın bu hafta da masraflarını kısacaksın.
Boğa Burçları: Gökyüzünde olan gezegen hareketlerinin etkisi devam ediyor. Her ne kadar planlarını yapmış olsan da son dakika aksiliklerine yer vermek istemeyeceksin. Cuma günü bu hafta senin için öne çıkabilir.
İkizler Burçları: Beklentilerini karşılamak için bu hafta sürekli hareket halinde olabilirsin. Aile kavramı bu hafta senin için daha önemli bir hal alabilir. Alacağın güzel haberler, geleceğe yönelik kaygılarına son verebilir.
Yengeç Burçları: Bu hafta benim haftam olacak diyebileceğin bir haftadasın. Salı günü birçok konuda beklediğin çözüme ulaşırken, radikal kararlar almaktan korkmayacaksın. Kendi hayatına daha fazla odaklanmak isteyeceksin.
Aslan Burçları: Tatil konusu senin için bu haftanın en önemli gündemi olabilir. Planlarını ertelemek ya da vazgeçmek istemeyeceksin. Hayatındaki iniş ve çıkışlardan sıkılmış olabilirsin. Ama umudunu kaybetmek yok!
Başak Burçları: İstediğin fakat aradığın cesareti bulamadığın konuları bu hafta aradan çıkaracaksın. Kaygılarından kurtulacak ve nefes aldığını hissedeceksin. Seni ilgilendirmeyen konulardan mümkün olduğunca uzak durmak isteyeceksin.
Terazi Burçları: Yeni hafta ve yeni ay güzellikleriyle beraber gelecek. Emeklerinin karşılığını alacak olman, gücüne güç katacak. Çarşamba günü senin için öne çıkarken, karşına birçok yeni fırsat gelebilir.
Akrep Burçları: Yerinde duramayacağın, sürekli olarak hareket etmen gereken bir haftadasın. Sakın acele etmem gerekir diye düşünme. Anı yaşamaktan korkmayacağın gibi kararlarını alırken, sezgilerine güvenmekten de korkma.
Yay Burçları: Gökyüzünün hareketli gündemi devam ediyor. Sürekli olarak aksilikler başına gelmiş ve ayağın takılmış olabilir. Unutma ki ayağa kalkacak güce sahipsin. Bu hafta yeni başlangıçların haftası olacak.
Oğlak Burçları: Çevrenin yardımına koşturuyor, her ihtiyaçlarına da yetişmeye çalışıyorsun. Kendi hayatın olduğunu da unutma. Bu hafta yoğun bir gündemin var. Eksiklerini tamamlamak için kendine vakit ayırmayı ihmal etme.
Kova Burçları: Haftanın ilk gününden sorumluluklarının hatırlatılacak olması, senin için kötü bir hafta başlangıcı olabilir. Ama hafta öyle devam etmeyecek. İlerleyen günlerde artan hareketlilik, kötü izleri aklından silip atacak.
Balık Burçları: Burcunda gerçekleşen retronun etkileri devam ediyor. Ama olumsuz düşüncelere yer olmasın hayatında. Yeni gelişmelerin haberini alacağın bu hafta da cumartesi günü beklediğin bir haber, kapını çalabilir.