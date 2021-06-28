Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 28 Haziran 2021 Pazartesi günlük burç yorumları!

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Haziran 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 28 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 28 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ

Koç: Yapmak istediğin değişiklikler için istediğin ortamı sağlayabilir ve güçlü adımlar atabilirsin. Kendi işini kurmayı planlıyorsan, aceleci davranışların önemli detayları gözden kaçırmana neden olabilir.

Boğa: Yalnız kalmak istemediğin için çalışma arkadaşlarınla daha da iç içe olabilirsin. İlişkisi olan bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişinin içe kapanık hallerinden kendini sorumlu tutabilirsin.

İkizler: Hiç aklında olmayan bir seyahat bugün önüne çıkabilir. Evli bir İkizler burcuysan, eşinin vereceği müjdeli habere inanmakta zorluk çekebilirsin.

Yengeç: Çalışma ortamındaki hırs ve rekabet, bazı kişilerden istemsizce uzaklaşmana neden olabilir. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, sevgilinin sana hazırladığı sürprize karşı şaşkınlığını gizleyemeyeceksin.