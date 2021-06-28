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Giriş Tarihi: 28.6.2021 21:12 Son Güncelleme: 28.6.2021 21:34

Son Dakika Magazin Haberi: Yasmin Erbil'den yeni tatil pozu! Leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Son Dakika Magazin Haberi: Yasmin Erbil'den yeni tatil pozu! Leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Son Dakika Magazin Haberleri: Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Tatiline son hızla devam eden Yasmin Erbil, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Erbil'in cesur paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Son Dakika Magazin Haberleri: Usta oyuncu Nergis Kumbasar, yaz tatili için kızı Yasmin ile birlikte yurtdışı planı yaptı. Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, tatil için birlikte Dubai'ye uçtu. Dubai tatilinin keyfini çıkaran Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Yasmin Erbil, güneşlendiği anlara dair bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Erbil, leopar desenli bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Erbil'in cesur paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

DUBAİ POZLARI SOSYAL MEDYAYI YAKTI GEÇTİ

Öte yandan Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde de güneşin tadını çıkardığı anları sosyal medya sayfasından paylaşmıştı.

Yasmin Erbil'in "Biraz hindistan cevizi ister misin?" notuyla paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Son Dakika Magazin Haberi: Yasmin Erbil'den yeni tatil pozu! Leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı
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