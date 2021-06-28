Son Dakika Magazin Haberi: Yasmin Erbil'den yeni tatil pozu! Leopar desenli bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Son Dakika Magazin Haberleri: Usta oyuncu Nergis Kumbasar, yaz tatili için kızı Yasmin ile birlikte yurtdışı planı yaptı. Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil, tatil için birlikte Dubai'ye uçtu. Dubai tatilinin keyfini çıkaran Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

LEOPAR DESENLİ BİKİNİSİYLE POZ VERDİ

Yasmin Erbil, güneşlendiği anlara dair bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Erbil, leopar desenli bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Erbil'in cesur paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.