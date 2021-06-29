Bağlama hayatımı bir arada tutan çimento gibi

Türkiye'nin en önemli bağlama virtüözlerinden Ahmet Koç, dünyaca ünlü klarnet virtüözü Vasilis Saleas
'la birlikte yaptığı yeni albümü 'Daphne'yi GÜNAYDIN'a anlattı...
'Daphne'nin özel bir anlamı var mı?
Mitolojide defne ağacı, şafak ve dostlukla özdeşleştirilir. Bu albüme başlarken yeni ve taze başlangıçları düşündüm.
SALEAS TİTİZ BİR MÜZİSYEN
Vasilis Saleas'la proje fikri ortaya nasıl çıktı?
Klarnet Türk insanın en sevdiği enstrümanların başında gelir, benim de öyle. Yıllar önce ana haber bültenlerinde üzücü haberler
in görüntülerinin altında çok acıklı bir klarnet derin ezgiler çalarak içimizi acıtırdı. Bu nasıl bir, his, nasıl bir duygu ki insanın içini parçalayıp, ruhumuzun derinliklerine işler? İşte bu nefesin sahibini araştırdığımda, bu klarneti böyle değişik icra eden kişinin Vasilis Saleas olduğunu öğrendim. Bu müthiş müzisyenle düet yapma fikrini aklımın bir köşesine yazmıştım. Şimdi doğru zaman ve ortam olduğunu düşünerek, yine Egeli bir sanatçı olan Sezen Aksu
şarkılarını en iyi yorumlayacak kişi olduğunu düşündüğüm Saleas'ı aradım, çalışmalara başladık. Kendisi çok titiz, benim çok beğenmeme rağmen aynı şarkıyı en az 6 kez yeniden çaldı.
MÜZİĞİM TEKDÜZE DEĞİL
Bugüne kadar hep konsep albümler yaptınız. Size 'Proje adamı' diyebilir miyiz?
Benim müziğim hiçbir zaman tekdüze olmadı. Çünkü bunun bir müzik insanının sonunu getirebilecek yegane şey olduğunu biliyordum. 'Yedi Karanfil 3' albümünde halk müziği eserlerini çağdaş bir tarzda yorumlarken, 'Yediveren Anadolu'da senfonik öğelere yer verdim. 'Paradoks
' albümünde yabancı şarkıları bağlamamla yorumlarken, 'Pastoral
' albümünde Beethoven, Bach
, Mozart
gibi bestecilerin ölümsüz klasik eserlerini yorumladım. Yeni şeyler denemek, limitleri zorlamak ve olmaz denileni oldurmak hayat felsefem diyebilirim.
Müziğimiz neden dünyaya yeterince tanıtılamıyor?
Bağlama muhteşem bir enstrüman ama onun dünyanın tanıdığı bir enstrüman haline gelmesini sağlayacak olan şey bakış açısı.
1997'de, müziğinde ağırlıklı olarak bağlamayı kullandığımız 'Dinle' adlı şarkıyla Eurovision'a katıldık, Türkiye tarihinde ilk üçüncülüğümüzü aldık. Bağlamayı evrenselliğe taşımak istiyorsanız, enstrümanı icra ettiğiniz mecraları genişletmek gerekiyor.
Bağlama sizin için ne ifade ediyor; onsuz bir hayat nasıl olurdu?
Korkunç ve sıkıcı olurdu!
Çünkü bağlama, benim hayatımı bir arada tutan çimentodur. Olmasa ne yapardım bilmiyorum. Tınısını kaybetmemesi adına, yıllardır çalınmaktan yıpranmasına rağmen tamir ettirmekten korktuğum bağlamalarım var.
Örnek aldığınız bağlama virtüözleri kimler?
Orhan Gencebay, bağlamayı icra olarak en üst seviyeye taşıyan müzik adamıdır. Müzik camiasında iyi bir bağlama yorumcusu, Gencebay eserlerini eksiksiz çalabilmesi ile değerlendirilir.