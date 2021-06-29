Haberler Günaydın Haberleri Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?
Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:32

Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor… Geçtiğimiz gün televizyon ekranlarında yaz sezonunda yayın hayatına yeni başlayan Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Atv’nin yeni ve bir o kadar iddialı dizisi Kalp Yarası vardı. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlar reyting sonuçları için adeta mücadele etti. Medya gündemini yakından takip eden kişiler bu noktada izledikleri yapımların AB ve TOTAL sıralamadaki konumunu merak ediyor. İşte 28 Haziran dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken sabah saatlerinden itibaren yapımların sıralamaları merak konusu haline geldi. Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Kalp Yarası isimli yapımlar yeni bölümlerini seyircileriyle buluştururken öte yandan "Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte 28 Haziran 2021 reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Ada Masalı Mı Baht Oyunu Mu? Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Amansız Takip

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu

STAR TV YAYIN AKIŞI

13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:15 Kazara Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:50 Akıllara Seza
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan- İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Fransa-İsviçre

TV8 YAYIN AKIŞI

17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA