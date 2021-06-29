Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken sabah saatlerinden itibaren yapımların sıralamaları merak konusu haline geldi. Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Kalp Yarası isimli yapımlar yeni bölümlerini seyircileriyle buluştururken öte yandan "Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte 28 Haziran 2021 reyting sonuçları ve tüm detaylar…
Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kahraman Babam
23:15 Amansız Takip
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Aşkın Tarifi
23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Ada Masalı
23:15 Kazara Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kalp Yarası
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Şef Akademi
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Hadi İnşallah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:50 Akıllara Seza
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Hırvatistan- İspanya
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Fransa-İsviçre
TV8 YAYIN AKIŞI
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye