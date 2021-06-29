Dünün Reyting Sonuçları AB Ve TOTAL Sıralama: Kahraman Babam, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası... Reyting Sonuçları Birincisi Hangi Yapım Oldu?

Her gün bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanırken sabah saatlerinden itibaren yapımların sıralamaları merak konusu haline geldi. Aşkın Tarifi, Kahraman Babam ve Kalp Yarası isimli yapımlar yeni bölümlerini seyircileriyle buluştururken öte yandan "Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte 28 Haziran 2021 reyting sonuçları ve tüm detaylar…