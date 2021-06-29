Gözler, üç dönemin izlerini taşıyan antik kazılarda!

Antik Karia bölgesinin en önemli merkezlerinden olan ve Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde bulunan Stratonikeia Antik Kenti, ülkemizde farklı uygarlıkların izlerini taşıyan nadir yerlerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye İş Bankası
, Antik dönemin yanı sıra Osmanlı ve Cumhuriyet döneminin yapı, kent dokusunun bir arada olduğu Stratonikeia kazı çalışmalarına destek veriyor.
Banka; ülkemizin zengin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve korumaya alınarak dünya mirasına kazandırılması amacıyla bilim insanlarının uzun soluklu projelerine katkı sunuyor. Banka, bugüne kadar Patara
, Zeugma
, Teos, Nysa ve Kaman/Kalehöyük'teki bilimsel çalışmalara destek sağladı. Kazı çalışmalarıyla ilgili olarak İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ün katılımlarıyla bir inceleme ziyareti gerçekleştirildi.