Hayrettin Onur Karaoğuz: Prim için yapıyorum, mutlu olsunlar!

Ünlü YouTuber, Bi' Başka'da, sosyal medyada viral olan videoların kahramanlarıyla bir araya gelerek yeni videolar üretmesine 'prim' gözüyle bakan izleyiciye de cevap verdi. Hayrettin "Prim için yapıyorum (!) :) Mutlu olsunlar… Ben onların niyetini anlıyorum. Ama kaçırılan konu şu, ortaya çıkan her fenomenle video çekmiyorum ben. Malzemesi varsa ve komikse yapıyorum. Ve mütevazı olamayacağım bu işi güzel yapıyoruz" dedi.
Ada sonrası yaşam nasıl gidiyor? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?
Adada da çok kalmadığım için benim için sonrası yok aslında. Ben totalde bir buçuk ay falan kaldım. Tam alıştım derken bitti. Ama çok değişik bir tecrübe edindim. Benim zaten birincilik, ilk 3'e girme gibi hedeflerim yoktu. Amacım vardı. İnsanlara görmediği Hayrettin'i göstermek için gittim. Videolardakiyle gerçek hayattaki Hayrettin'in benziyor olması can sıkıcı olur. Sürekli sokakta şaka yapan bir adam olamam ben sonuçta. Ben daha sakin, daha pozitif, daha motivasyon üzerine düşünen bir adamım. Bu yönümü de gösterdiğimi düşünüyorum. Bir günde 3 oyun kaybeden arkadaşıma bile "Çok iyi oynadın" demişim. Hâlbuki alakası yok. Ama düşmemeyi, kafayı kaldırmayı, pes etmemeyi seviyorum. Kendim oldum adada, kendimi yansıttım.
"TELEVİZYONDA NE İZLİYORSANIZ 3-4 KATI ZOR"
Adada daha uzun süre kalmak ister miydiniz?
Benim için yeterliydi. Tam alıştım bitti dedim ama bu devam etmek istiyorum anlamına gelmesin. Tabii çok büyük prodüksiyondu. Kamera arkasından kamera önüne büyük bir iş. Kolay olmayan bir iş. Buradan da Acun Medya ekibini tebrik ediyorum. Televizyondan ne izliyorsanız 3-4 katı zor. Bu güzel işin içinde olmaktan mutluluk duydum.
"FAVORİM POYRAZ'DI"
Survivor'ı izlemeye devam ediyor musunuz? Favori yarışmacınız kim?
Çok takip edemiyorum. Arada izliyorum. Serkay Tütüncü gibi çıkış yapıyormuşum "Survivor mı? Öyle bir yarışma mı var?" diye :) Sona kalan yarışmacıların hepsi de hak ediyor şampiyonluğu. Benim favorim Poyraz.
"DİZİYE BAŞLADIM, INSTAGRAM TAKİPÇİLERİM AZALDI"
Kalk Gidelim'de 'Ercan' karakterine hayat verdiniz 105 bölüm boyunca. O dönemde YouTube'u boşlamak zorunda kaldınız. YouTube'tan uzaklaşarak geleneksel medyada yer almak size neler getirdi, sizden neler götürdü?
Öncelikle Instagram'dan götürdü. Takipçilerim gitti. Teşekkürler geleneksel medya :) Benim ilk dizimdi bu. Çok heyecanlıydım. Olaylar nasıl gelişecek bilmiyordum. Sokakta farkını çok gördüm. 60-70 yaşındaki teyze ve amcalar beni Ercan diye çağırıyordu. YouTube'ta bu kitleye hitap etmem imkânsızdı. Bu diziyle birlikte o kesim tarafından da tanındım. Ve bu kitle YouTube videolarımı da izlemeye başladı :) İki tarafı harmanladım diyelim. Kalk Gidelim bana çok güzel dostluklar da kazandırdı. Muğla gibi harika bir şehirle tanıştım. YouTube'a çok ara verdim tabii bu süreçte. Abonelerde çok büyük bir düşüş olmadı Allah'tan. İki buçuk seneye yakın çok nadir video paylaştım. Ama Survivor bittikten sonra YouTube'a geri döndüm tamamıyla. YouTube'u çok özlemişim. Her hafta video koyma zorunluluğum yok. Ben Hayrettin seyircisine her hafta video mu vereyim yoksa belirli aralıklarla onların eğlenebileceği videolar mı vereyim? Ben ikincisini tercih ediyorum. Ara verip döndükten sonra kaldığımız yerden devam ettik abonelerimizle.
"DEVİR DEĞİŞTİ, NEYİN VARSA GÖSTERMEK ZORUNDASIN"
Biraz da müzik sektörüne girelim. Ara Sıra adlı yeni parçanız çıktı. Devamı gelecek mi?
Sürekli bir şey değil bu. Ama arada renk olsun istiyorum. Sesimin kötü olduğuna inanmıyorum. Kendimi da tatmin ediyorum aslında şarkı söyleyerek. Senede 1-2 şarkı çıkarmak istiyorum. İyi bir şarkı bulursam seslendirmek isterim. Çok hobi olarak da bakmıyorum çok iş olarak da. Eskiden mankenden oyuncu olmaz geyikleri dönerdi ya. Artık devir değişti neyin varsa göstermek zorundasın. Şarkı, tasarım, yazar çizerlik… Yelpazen geniş olmalı.
YouTube Türkiye'ye ilk girenlerden biri olarak şimdiki sosyal medya mecraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela TikTok hakkında?
Çok fantastik ve çılgın bir yer :)
"PRİM İÇİN YAPIYORUM, MUTLU OLSUNLAR!"
Sosyal medyada hangi video viral olursa o videodaki karamanlarla bir araya geliyorsunuz. Yeni videolar çekiyorsunuz. Kimileri bu duruma prim yapmak gözüyle bakıyor. Buradan onlara ne cevap vermek istersiniz?
Prim için yapıyorum (!) :) Mutlu olsunlar… Ben onların niyetini anlıyorum. Ama kaçırılan konu şu, ortaya çıkan her fenomenle video çekmiyorum ben. Malzemesi varsa ve komikse yapıyorum. Ve mütevazı olamayacağım bu işi güzel yapıyoruz. Örneğin, Banu ve Mehmet ile çektik video. Nabız sokaktadır ya sokağa çıktığımda herkes Banu ve Mehmet'ten bahsediyordu. Şanzel de öyleydi. Hayatımı sırf bu videolarla idame ettirmiyorum. Johnny Depp videosu da yaptım. Burada kimden prim kastım? Metrobüs videomuzda metrobüsten mi prim kastım? Amerika videoları çektim. Orada ne oldu?
Peki, bu viral videolardaki kişilere ulaştığınızda video çekmek istemeyen birileri oldu mu? Kim?
Ben genelde olumlu cevaplar aldım. Hiçbiri para talep etmedi. Bu durum çok hoşuma gidiyor. Demek ki hiçbiri para kazanma gözüyle bakmadı, eğlence gözüyle baktı olaya. Beraber güldük eğlendik. Aslında benim yaptığım şey olayı köpürtmek. Hem karşı tarafa hem de bana yarayan bir şey.
"VİDEO ÇEKTİĞİM İNSANLAR KENDİLERİNİ BANA BIRAKIYOR"
Video çekerken en keyif aldığınız isim kimdi?
Cihangir abinin, Sivaslı dayının ve Kaan arkadaşımızın bulunduğu video keyifliydi cidden. Ama her videomda çok keyif aldım. Keyif almadığım çekim yok. Onların kendilerini bana bırakmaları çok hoşuma gidiyor. Gülüyoruz, çok eğleniyoruz, arkadaş oluyoruz. Ben hala Şanzel ile konuşurum, Sivaslı dayıyla yazışırız, Banu ve Mehmet bana geçen selam yollamış. Hepsiyle ahbaplık kuruyorum. Sadece video çekmiyoruz, dirsek temasımız var. Prim kasıyor diyenler bu söylediklerimi kaçırıyor.
"BATUHAN SURVİVOR'A İYİ ÇALIŞMIŞ"
Şimdi seyircilerden gelen soruları yöneltmek istiyorum size...
Batuhan Karacakaya hakkında ne düşünüyor?
Çok saygılı ve efendi bir çocuk. Ailesi tarafından iyi yetiştirilmiş bir çocuk. Survivor'a iyi çalışmış. İçerik, röportaj kısımlarına da iyi çalışmış. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sadece bizi şaşırtan şey kamera arkasında yarışmacı arkadaşlarına söylediği sözler oldu. Keşke yüzümüze söyleseydi. Ama herhalde bu da Survivor'ın matematiği.
Şu an yayınlanan hangi dizide hangi karakteri canlandırmak isterdi?
Sadakatsiz Asya :)
Survivor'da performansını en beğendiği yarışmacı?
Steven.
Aleyna mı Ayşe mi?
Sancakay :)
"BARIŞ ÖZBEK İLE TANIŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Survivor'ın Hayrettin'e kattığı dostluklar oldu mu?
Oldu. Barış Özbek. Onunla tanıştığım için çok mutluyum. Onun dışında Öykü, Çağrı, İlayda, Merve, Steven, Reşat… Hepsi çok tatlıdır. İlayda'da hiçbir katkı maddesi yoktur mesela. Olduğu gibi biri. Ne varsa onu anlatır. Hiçbir egosu, kompleksi yok. İyi ki bu ekiple bir araya gelmişiz. Çok mutluyum.