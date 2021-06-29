Hayrettin Onur Karaoğuz: Prim için yapıyorum, mutlu olsunlar!

"DİZİYE BAŞLADIM, INSTAGRAM TAKİPÇİLERİM AZALDI"

Kalk Gidelim'de 'Ercan' karakterine hayat verdiniz 105 bölüm boyunca. O dönemde YouTube'u boşlamak zorunda kaldınız. YouTube'tan uzaklaşarak geleneksel medyada yer almak size neler getirdi, sizden neler götürdü?

Öncelikle Instagram'dan götürdü. Takipçilerim gitti. Teşekkürler geleneksel medya :) Benim ilk dizimdi bu. Çok heyecanlıydım. Olaylar nasıl gelişecek bilmiyordum. Sokakta farkını çok gördüm. 60-70 yaşındaki teyze ve amcalar beni Ercan diye çağırıyordu. YouTube'ta bu kitleye hitap etmem imkânsızdı. Bu diziyle birlikte o kesim tarafından da tanındım. Ve bu kitle YouTube videolarımı da izlemeye başladı :) İki tarafı harmanladım diyelim. Kalk Gidelim bana çok güzel dostluklar da kazandırdı. Muğla gibi harika bir şehirle tanıştım. YouTube'a çok ara verdim tabii bu süreçte. Abonelerde çok büyük bir düşüş olmadı Allah'tan. İki buçuk seneye yakın çok nadir video paylaştım. Ama Survivor bittikten sonra YouTube'a geri döndüm tamamıyla. YouTube'u çok özlemişim. Her hafta video koyma zorunluluğum yok. Ben Hayrettin seyircisine her hafta video mu vereyim yoksa belirli aralıklarla onların eğlenebileceği videolar mı vereyim? Ben ikincisini tercih ediyorum. Ara verip döndükten sonra kaldığımız yerden devam ettik abonelerimizle.

"DEVİR DEĞİŞTİ, NEYİN VARSA GÖSTERMEK ZORUNDASIN"

Biraz da müzik sektörüne girelim. Ara Sıra adlı yeni parçanız çıktı. Devamı gelecek mi?

Sürekli bir şey değil bu. Ama arada renk olsun istiyorum. Sesimin kötü olduğuna inanmıyorum. Kendimi da tatmin ediyorum aslında şarkı söyleyerek. Senede 1-2 şarkı çıkarmak istiyorum. İyi bir şarkı bulursam seslendirmek isterim. Çok hobi olarak da bakmıyorum çok iş olarak da. Eskiden mankenden oyuncu olmaz geyikleri dönerdi ya. Artık devir değişti neyin varsa göstermek zorundasın. Şarkı, tasarım, yazar çizerlik… Yelpazen geniş olmalı.

YouTube Türkiye'ye ilk girenlerden biri olarak şimdiki sosyal medya mecraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela TikTok hakkında?

Çok fantastik ve çılgın bir yer :)