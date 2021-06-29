Kalbim tatilde

Siz yemeğinizi yiyin müzikler benden!
ERSIN Süzer'in işletmeciliğini üstlendiği Yalıkavak'ta yer alan Nixie Beach&Hotel ve Helia Restoran&Dancing yaza merhaba dedi. Helia'nın müziklerine tüm yaz boyunca ünlü DJ Suat Ateşdağlı imza atacak. 2000'li yılların başında yarattığı DJ akımının öncüsü olan Ateşdağlı, "Bodrum'da ilk kez yemekli program yapacağım. Yıllar sonra aynı heyecanı yeniden yaşıyorum. Büyük sürprizlerim olacak" diyor.
Tatilcilerin yüreğine su serpti
BOZCAADA'DA tatil yapan Ata Demirer
, Marmara Denizi
'ni etkisi altına alan müsilaj sorunuyla ilgili kendisine gelen soruları bir videoyla yanıtladı. Demirer, "Poyraz estiği sürece Kuzey Ege
'de müsilaj olmaz. Ama ne zaman lodos eser, o zaman dalga getirir. Ancak lodos yazın ya bir kere olur ya da iki kere" dedi.
Adrian'ın büyük aşkı
ÜNLÜ şarkıcı Cem Adrian Çeşme
'de tatil yapıyor. Adrian geçtiğimiz günlerde köpeği ile denizde çekilmiş fotoğraflarını kalp emojisiyle paylaştı. Adrian'ın köpeğini sarılıp öptüğü fotoğrafları çok beğeni aldı.
Katarakt ameliyatı oldu
SAFİYE Soyman, Dünyagöz Ankara Hastanesi'nde sol gözünden katarakt ameliyatı oldu. Miami'de Seda Sayan ile tatildeyken gözündeki sorunu fark ettiğini söyleyen Soyman, "Bir şeyler okuyordum, zorlandım. Seda 'Gözün görmüyor senin, ameliyat ol' dedi. Gözümün bu kadar görmediğini bilmiyordum" dedi.