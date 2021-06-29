“Kalp Yarası” ekibi ilk bölüm heyecanını birlikte yaşadı

Kalp Yarası ekibi ve oyuncuları, dizinin ilk bölümünü çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay-Antakya'da birlikte izledi. Savon Hotel'de düzenlenen organizasyona ilk günden itibaren projeye büyük destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte katıldı. Organizasyonda ilk bölüm şerefine pasta kesilirken, oyuncular ve ekip bu bol bol fotoğraf çekerek bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi.