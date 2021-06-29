Kalp Yarası’ndan güzel başlangıç! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

Düğüne üç gün kala Ferit, atı Fırtına'nın huzursuzlanması üzerine tesadüfen ahıra dönünce Hande ile Yaman'ın yakınlaşmasına uzaktan şahit oldu ve neye uğradığı şaşırdı. Ferit arabasına atlayıp Antakya'dan uzaklaşmak isterken Yaman, Ferit'in yolunu kesti. Ferit, ihanetin öfkesini Yaman'a kusarken, Yaman, Hande'ye olan aşkını haykırdı. İkili arasında yaşanan kavgadan sonra Ferit arabasına atladığı gibi İstanbul'un yolunu tuttu. Allak bullak bir haldeki Ferit, yoluna çıkan köpeği fark etmedi ve çarptı. Bu durum Ayşe ile tanışmasına vesile oldu.