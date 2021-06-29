Son dakika magazin haberleri... Ünlü isimler istismarcılarını açıkladı





HAFSANUR SANCAKTUTAN: PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYDUM

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, kendisinin de bir istismar mağduru olduğunu açıkladı. Dedesi tarafından küçük yaşta cinsel istismara uğradığını belirten 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan "Pedofili bir adamın torunuydum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşım tarafından taciz edildim."Utanmıyoruz, korkmuyoruz" yazdı. Hafsanur Sancaktutan, palaşımına şöyle devam etti: "Yalnız olmadığımızı biliyorum! Kızlar susmayın! Artık susmak yok çünkü yalnız değiliz. Sizler çok değerlisiniz çünkü sizi çok seviyorum."