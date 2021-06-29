Son dakika magazin haberleri... Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'tan flaş istismar açıklaması: Ben de mi ifşalasam herkesi, utanırlar mı?

Son dakika magazin haberleri... Ekranlarda yayınlanan 'Son Yaz' dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, 'Elmalı Davası'nın ortaya çıkmasından hemen sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.
TAKİPÇİLERİNİ ŞAŞIRTAN İTİRAF!
Sosyal medya üzerinden bu dava ile ilgili birçok paylaşımda bulunan ünlü oyuncudan flaş bir açıklama geldi. Sancaktutan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım takipçileri oldukça şaşırttı.
"İTİRAF EDİYORUM BENİM DE HİKAYEM BUNA BENZER"
Ünlü oyuncu paylaşımın hemen altına, 'İtiraf ediyorum' diyerek başladı ve, "Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?" ifadelerini kullandı.
"DEDEM TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADIM! PEDOFİLİ BİR ADAMIN TORUNUYUM"
Ünlü oyuncu paylaşımına devam etti, "Dedem tarafından istismara uğradım. Pedofili bir adamın torunuyum. Kuzenlerim, komşularım, iş arkadaşlarım tarafından da taciz edildi. Utanmıyoruz, korkmuyoruz. Yalnız olmadığımızı biliyorum. Kızlar susmayın. Artık susmak yok. Çünkü yalnız değiliz."
DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Bu paylaşımın hemen ardından ünlü oyuncuya destek çığ gibi büyüdü.