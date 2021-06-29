Son dakika magazin haberleri... Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'tan flaş istismar açıklaması: Ben de mi ifşalasam herkesi, utanırlar mı?

"İTİRAF EDİYORUM BENİM DE HİKAYEM BUNA BENZER"

Ünlü oyuncu paylaşımın hemen altına, 'İtiraf ediyorum' diyerek başladı ve, "Okuyun bu hikaye çok tanıdık! Susup ayıptır aman duyulmasın diyen herkes! Evet siz de çocuk istismarı yapıyorsunuz. İtiraf ediyorum, benim de hikayem buna benzer! Ben de ifşalasam mı herkesi? Utanırlar mı yaptıklarından?" ifadelerini kullandı.