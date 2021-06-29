Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ile pişti oldu! Ayrılırken "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz" diyen ikili birbirlerine selam bile vermedi!

2013 yılında dünyaevine giren Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, 5 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı. Evliliklerinden Civan Mert adında bir oğulları olan çiftten Tuba Ünsal, "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler…" sözleriyle üç yıl önce ayrılığı duyurmuştu.
Şimdilerde tatil sezonunu açan eski eşler, çıktıkları Bodrum tatilinde pişti oldu. Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak'taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe'yle karşılaştı.
Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra tek başına denize girdi.
Hürriyet'in haberine göre Ünsal, deniz sonrası duş alıp saçlarını tararken Cabas ile göz göze geldi. Eski eşler, hızlı bir hareketle hemen kafalarını çevirdi.
Mirgün Cabas ve sevgilisi de bir süre sonra suya girip eğlenceli anlar yaşadı.
Cabas ve Yüksektepe, deniz sonrası önünden geçtikleri Tuba Ünsal'a selam vermedi.