Tuba Ünsal eski eşi Mirgün Cabas ile pişti oldu! Ayrılırken "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz" diyen ikili birbirlerine selam bile vermedi!

2013 yılında dünyaevine giren Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas, 5 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı. Evliliklerinden Civan Mert adında bir oğulları olan çiftten Tuba Ünsal, "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler…" sözleriyle üç yıl önce ayrılığı duyurmuştu.