Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı, son günlerde sosyal medyaya damga vuranlar arasında... Bunun nedeni ise futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepki topladı.

KİŞİSEL SAYFASINDAN KALDIRDI

Bazı kesimler bu paylaşımı desteklerken bazı kesimler ise tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Antalyalı fotoğrafı, kişisel sayfasından kaldırdı.