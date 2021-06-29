Haberler Günaydın Haberleri Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!
Giriş Tarihi: 30.6.2021 00:17 Son Güncelleme: 30.6.2021 00:19

Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!

Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı'nın seneler önceki paylaşımı dikkat çekti. 'Onur Ay'ına özel koleksiyona ait bir t-shirt giyen Antalyalı, sosyal medyanın diline düştü. Bu olaydan hemen sonra ise ünlü futbolcunun Serenay Sarıkaya hayranlığı da ortaya çıktı. Takipçileri Taylan Antalyalı'nın eski paylaşımlarını araştırdı ve ünlü futbolcunun dikkat çeken bir paylaşımını buldu. İşte Taylan Antalyalı'nın o paylaşımı...

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı, son günlerde sosyal medyaya damga vuranlar arasında... Bunun nedeni ise futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepki topladı.

KİŞİSEL SAYFASINDAN KALDIRDI

Bazı kesimler bu paylaşımı desteklerken bazı kesimler ise tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Antalyalı fotoğrafı, kişisel sayfasından kaldırdı.

HAYRANLARI ÜNLÜ FUTBOLCUYU ARAŞTIRDI

Takipçileri ise Taylan Antalyalı'yı araştırmaya koyuldu. Hayranları, ünlü futbolcunun eski paylaşımlarına kadar bir araştırma gerçekleştirdi.

SERENAY SARIKAYA'YA HAYRANLIĞI ORTAYA ÇIKTI!

Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında henüz 17 yaşındayken Serenay Sarıkaya ile ilgili bir paylaşımı da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı.

"ÇOK SEKSİ TANIŞTIRIN BENİ ONUNLA"

Ünlü futbolcu, söz konusu paylaşımında, "Serenay Sarıkaya çok seksi... Tanıştırın beni onunla" ifadelerini kullanmış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA