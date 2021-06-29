Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya paylaşımı olay oldu!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı, son günlerde sosyal medyaya damga vuranlar arasında... Bunun nedeni ise futbolcunun tişörtünde gökkuşağı renkleriyle 'Powered by Pride' (Gururla destekliyorum) yazması tepki topladı.
KİŞİSEL SAYFASINDAN KALDIRDI
Bazı kesimler bu paylaşımı desteklerken bazı kesimler ise tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Antalyalı fotoğrafı, kişisel sayfasından kaldırdı.
HAYRANLARI ÜNLÜ FUTBOLCUYU ARAŞTIRDI
Takipçileri ise Taylan Antalyalı'yı araştırmaya koyuldu. Hayranları, ünlü futbolcunun eski paylaşımlarına kadar bir araştırma gerçekleştirdi.
SERENAY SARIKAYA'YA HAYRANLIĞI ORTAYA ÇIKTI!
Taylan Antalyalı'nın 2012 yılında henüz 17 yaşındayken Serenay Sarıkaya ile ilgili bir paylaşımı da sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Taylan Antalyalı'nın Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğu ortaya çıktı.