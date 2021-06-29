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Giriş Tarihi: 29.6.2021 18:36 Son Güncelleme: 29.6.2021 18:43

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti!

Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti!

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği ve sevgilisinden olan bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Subaşı, şimdi de yeni bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. İşte Subaşı'nın dikkatleri üzerine toplayan o paylaşımı...

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, son döneme yaşadıklarıyla adeta damga vurdu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği Subaşı, en son İbiza Adası'nda görüntülendi.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Tatile çıkmadan önce sevgilisinden ayrılan ve bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni, bu kez de yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ayrılığı sonrası...

YENİ PAYLAŞIMIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İbiza tatilde tektaşını takmayan, sevgilisi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğunu öğrenen Subaşı, sosyal medya üzerinden yeni bir paylaşım daha yaptı.

"LİMONATA YAPIN"

Subaşı yaşadıklarını atlattığını kastederek, "Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın" ifadelerini kullandı.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti!
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