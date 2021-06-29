Ünlü sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın yeni paylaşımı dikkat çekti!

Her yaptığı olay olan Şeyma Subaşı, son döneme yaşadıklarıyla adeta damga vurdu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin evlilik teklifi ettiği Subaşı, en son İbiza Adası'nda görüntülendi.

BEBEĞİNİ KAYBETMİŞTİ

Tatile çıkmadan önce sevgilisinden ayrılan ve bebeğini kaybeden ünlü sosyal medya fenomeni, bu kez de yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı sosyal medyada olay oldu! Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ayrılığı sonrası...