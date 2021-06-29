Bugün burcunuzda neler var? Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 30 Haziran 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 30 Haziran 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 30 Haziran 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BEN" DÜNYASI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün çalışma arkadaşların tarafından bir taraftan desteklendiğini hissederken, bir taraftan da eleştirilere maruz kalman kafanı karıştırabilir. Akşam saatlerinde, ihmal ettiğin ailenle vakit geçirebilirsin.
Boğa: Bulunduğun konumdan tam olarak memnun değilsen, ani bir kararla farklı bir pozisyon ve farklı bir sektöre adım atmak isteyebilirsin. Bugün aynı zamanda, ikili ilişkilerle ilgili karışık bir gün yaşayabilirsin.
İkizler: Bugün karşına çıkan fırsatları ve bugüne kadar aldığın kararlarını gözden geçirmek isteyebilirsin. Maddi anlamda duyduğun kaygılarını ailenle paylaşıp, destek görmeyi bekleyebilirsin.
Yengeç: Bugün iddialı tavırlarınla herkesin dikkatini çekebilir ve ilgi odağı olabilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir Yengeç burcuysan, sorunların çözümünü sadece karşı taraftan beklememelisin.
Aslan: Her şeyi kontrol altına almak isteyeceğin bir gün. İş ya da arkadaş çevrende de uygulamaya çalışacağın kontrolcü davranışların, ikili ilişkilerinde olumsuzluklar yaşanmasına sebep olabilir.
Başak: Bugün hayatının gidişatını değiştirmek adına yeni fikirlere yönelebilirsin. Her ne kadar yaşamının olumlu yönde ilerlediğini düşünsen de daha fazlası için yeni iş ortaklıklarına sıcak bakabilirsin.
Terazi: Uzun zamandır yapmaya bir türlü cesaret edemediğin bazı konular yeniden karşına gelebilir. İlişkisi olan ya da evli bir Terazi burcuysan, değer verdiğin kişinin aşırı duygusal halinden sen de etkilenebilirsin.
Akrep: Bugün işin gereği aniden şehir dışına çıkmak zorunda kalabilirsin. Bir anda gelişen olaylar seni biraz gerse de profesyonel olman gerektiğini düşüneceksin.
Yay: Bugün hem zihinsel hem de fiziksel sorunlarla karşı karşıya kalabilirsin. Bu günlerde yeni bir işe başlamak için acele etmemende fayda var.
Oğlak: Düşüncelerine sahip çıkarken, seninle aynı fikirde olmayan insanlarla tartışma yaşayabilirsin. Daima diğer insanlardan farklı olma isteğin iş arkadaşların tarafından da fark edilebilir.
Kova: Bugün işinle ilgili her konuda şansını sonuna kadar kullanmak ve yeni iş birlikleri içine girip kariyer planlamanı değiştirmek isteyebilirsin. Sosyalleşmek için içe kapanıp arkadaşlarının davetini reddetmemelisin.
Balık: Finansal konularda beklenmedik ödemelerle karşılaşabilir, bu anlamda çevrenden destek alabileceğin arkadaşlarınla irtibata geçebilirsin. Yaptığın harcamaları artık iki kere düşünmen gerekebilir.
"BEN" DÜNYASI
Herkes hayatın koşuşturması içerisinde. Hem iş hem de sosyal hayatımızda birçok kırılmayı Haziran ayının sonunda yaşarken, iletişime girdiğimiz kişilerle de ilişkilerimizi sorgulayacağız. Sosyal medyanın yalnızlaştırdığı insanlık bir şekilde kolektif olmanın yoluna bulsa da, sevdiğimiz kişilerle ne olursa olsun iletişim halinde olmak istesek de Kova Çağı'nın içinde barındırdığı bireysellik duygusunu atmakta zorlanacağız. Bu süreçte kendimize sorduğumuz her soru ve kendimize vereceğimiz her cevap altın değerinde olacak. Bu sayede bir yol haritası oluşturabilir, "ben" dünyasının bir parçası olmaktansa "biz" dünyası kavramını inşa edebiliriz.
Şapkamızı Önümüze Koyup Soralım;
Tüm bu sorular aklımızda dönüp dolaşırken açıkçası başkalarının sorunlarıyla ilgilenmek istemeyeceğiz. Yeni dünyanın düzenine ayak uydurmak isteyeceğiz. Buna ayak uydururken atlayacağımız detaylar ise bencillik konusuna vurgu yapacak. En sorumlu görünmek isteyenler bile kafalarının nasıl karıştığını fark edecekler.
Hayat Akıyor
Temmuz ayına girmek üzereyken hayatın hızına yetişemediğimizi fark edeceğiz. Birçok zorunluluk, iç dünyamızı dışarı yansıtmamızda ket vuracak bizlere. Ancak direnen, değişimi kabul etmeyenler de olacak. Pes etmeyenler… Notunuzu alırken bu mesajımı iletmeyi unutmayın; Önemli olan mücadele ediş şeklinizdir. Azim olmazsa gelişimin de olmayacağını, hayallerimizin sekteye uğrayacağını hatırlatmalıyız kendimize.
Net Olan Kazanacak
Hayatımızın her alanında emin ve net adımlarla yürümek isteyeceğiz. Her ne kadar kendi içimizde karışıklık yaşasak bir şekilde tutarlı olmak isteyeceğiz.
Hepimiz bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz büyük küçük demeden! Ancak zamanın bizi değil, bizim zamanı yönettiğimizi unutmamalıyız. Endişelerimiz bizi doğru yollara, doğru tercihlere yönlendirecek. Gezegenlerin seyri yeryüzünü sıkıştırırken bencilliği bir kenara bırakanlar "ben" dünyasının gerçek kazanan olacaklar.