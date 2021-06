Efsane grup Vitamin 'in solisti Tolga Sünter 'in ilk teklisi 'Hatırat', geçtiğimiz günlerde kendi yapım şirketi Legato Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Sünter'in şarkı yazarlığındaki marifetinin ilk örneği olan 'Hatırat' şimdiden eleştirmenlerden tam not aldı.