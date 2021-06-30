atv'de ekran yolculuğuna başlayan Kalp Yarası büyük ilgi gördü! İki gelin bir damat...

İlk bölümde, üç gün sonra evleneceği nişanlısı Hande'nin kendisini çocukluk arkadaşı Yaman ile aldattığını öğrenen Ferit Sancakzade, kafasını toplamak için gittiği İstanbul'da tanıştığı Ayşe ile bir anlaşma yaparak düğününe kimsenin tanımadığı bir gelinle katıldı.