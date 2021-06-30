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Giriş Tarihi: 30.6.2021 17:27

Ayşegül Çınar ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayşegül Çınar ve sevgilisi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'ndaki bir restorantta çıkan kavgada 7’si emniyet mensubu 12 kişiyi bıçak ve şişe parçaları ile yaralayan Furkan Ç. ile oyuncu arkadaşı Ayşegül Ç. işlemleri ardından adliyeye sevk edildi

Beyoğlundaki bir restorantta çıkan kavgada 7'si emniyet mensubu 12 kişiyi bıçak ve şişe parçaları ile yaralayan Furkan Ç. İle oyuncu arkadaşı Ayşegül Ç. 5 saatlik ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildiler.

Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki otelin restoranında oyuncu Ayşegül Ç. ile arkadaşı Furkan Ç. arasında tartışma çıktı. Furkan Ç., tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden ve kafasında su şişesinin kırılması ile bazı çalışanlarla da arbede yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine Furkan Ç. olay yerine gelen kontrol altına almaya çalışan polis ekiplerine de saldırdı. Furkan Ç. arbede sırasında polislerden birinin silahını alarak boşluğa ateş etti. Görevlilere ve çevredekilere hakaret Furkan Ç. , olay yerine çağrılan takviye kuvvetle kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Olay sırasında polislere mukavemette bulunan Ayşegül Ç'ye de müdahale edilerek gözaltına alındı. Yaşanan arbede sırasında hafif yaralanan 2 polis memuru ile bekçinin de aralarında bulunduğu 12 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı yaralarının hafif olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan Furkan Ç. İle oyuncu arkadaşı Ayşegül Ç. Karaköy karakolundaki işlemlerinin ve 5 saatlik ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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Ayşegül Çınar ve sevgilisi adliyeye sevk edildi
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