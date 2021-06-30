Güzel oyuncu Aslı Enver'in gizemli aşkının kim olduğu ortaya çıktı! Aslı Enver'in yeni sevgilisini fanları ele verdi!

Geçtiğimiz günlerde bir erkekle sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Aslı Enver'in, yanındaki erkeğin kim olduğunu fanatik hayranları ortaya çıkardı. Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre aşka kapılarını kapatan Aslı Enver, erkek arkadaşıyla objektiflere yakalanmıştı.
Gizemli erkek arkadaşın elinin Enver'in omzuna atması, aşk iddialarını güçlendirdi. Sırtı dönük olan Aslı Enver'e eşlik eden beyefendinin kim olduğu merak konusu olmuştu.
Aslı Enver'in yeni aşkının kimliğini fanları açık etti. İşte Aslı Enver'in yeni sevgilisi...
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Enver, her zaman olduğu gibi bu konuda sessizliğini korusa da sosyal medyadaki ayak izlerini takip eden hayranları, o erkeğin Sarp Batur olduğunu keşfetti!
Ünlü yazar Enis Batur ile gastronomi yazıları yazan Figen Batur'un reklamcı oğlu Sarp Batur ile Aslı Enver'in üç ay önce tanıştığı iddia ediliyor. Çok fazla ortalıkta görünmeyen çiftin, şu sıralar Aslı Enver'in devam eden film çekimleri nedeniyle görüşemediği söyleniyor. Yönetmen Ketche ile Kaan Urgancıoğlu ile birlikte "Sen Yaşamaya Bak" isimli filmi çeken Enver, çekimler bitince bakalım yeni sevgilisiyle tatile çıkacak mı?
"SARPASLIBATUR" TAG'LERİ VAR
Bu arada Sarp Batur'un önceki evliliğinden bir kızı var. Hayranlarının tahminine göre ikili, bu nedenle ilişkilerini saklamayı ve "sadece arkadaşız" demeyi tercih ederek, her türlü haberi yalanlayacak. Yalnız Aslı Enver'in fanatik hayranları çoktan "sarpaslibatur" ve "assar" şeklinde tag'ler açmış bile. Hatta Figen Batur'un hesabını da keşfetmişler ve Sarp Batur'un fotoğraflarının altına yorum yapmaya başlamışlar!