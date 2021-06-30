İstismara uğradığını açıklayan ünlü oyuncu Seray Kaya gelen yorumlara isyan etti! "Sizin adınıza ben utandım..."

Dün yapmış olduğum, olduğumuz ve son derece hakkımız olan konuyla alakalı bir sürü destek ve umut dolu güzel mesajlar aldım. Tabi bunların arasında bu tür yorumlarda yapılmış. İnsanlığın gelmiş olduğu bu noktaya, bu kadar vicdansızlaşılmış olmasına çok üzüldüm ve çokta şaşırdım. Üstelik hemcinslerimden gördüğüm bu yaklaşım son derece üzücü. Neden üzücü biliyor musunuz? Bizim birbirimize ihtiyacımız varken, birlik olmalıyken, her birimizin başına gelmiş ve gelebilecekken kalplerinizin bu kadar kararmış olması beni korkuttu. Elbette pişman değilim, elbette beni, bizi susturamayacaksınız. Üzülerek şunu da belirtmeliyim ki işimi hiçbir zaman magazin malzemesi yapmadım, hiçbir zaman buna ihtiyaç duymadım kendi kurduğum küçük dünyam da mesleğimi başarılı bir şekilde icra etmeye çalışmaktayım. Yakında güzel haberler verecekken bugün bunlarla karşılaşıyor olmak sizin adınıza beni utandırdı. Kininizi, nefretinizi, hasetliğinizi bizden uzak tutun. Artık sizi duymuyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Güçlü, inanarak, korkmayarak! Destekleyen herkese minnetle...