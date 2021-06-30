‘Kalp Yarası’ndan güzel başlangıç

Yapımını Süreç Film
'in üstlendiği 'Kalp Yarası', merakla beklenen ilk bölümüyle önceki akşam atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi ekibi ve oyuncuları, ilk bölümü, çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay
-Antakya
'da birlikte izledi. Savon Hotel'de düzenlenen organizasyona, projeye büyük destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan
ile birlikte katıldı. Organizasyonda ilk bölüm şerefine pasta kesilirken, oyuncular ve ekip bol bol fotoğraf çekerek bu unutulmaz geceyi ölümsüzleştirdi. Pazartesi akşamlarına damgasını vuracak 'Kalp Yarası', Tüm Kişiler kategorisinde pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu. İlk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi.