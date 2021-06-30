Müge Anlı tüm kategorilerde birinci

Hafta içi her gün atv
ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı
ile Tatlı Sert', sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya
tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Müge Anlı ile Tatlı Sert
', tüm kategorilerde birinci olarak rakiplerini geride bıraktı.
Program, Tüm Kişiler
'de yüzde 6.96 izlenme oranı ve yüzde 46.34 izlenme payı alarak birinci, AB Sosyal Statü
'de yüzde 5.56 izlenme ve yüzde 46.75 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 6.60 izlenme oranı ve yüzde 48.76 izlenme payı alarak da bu kategorilerde rakip yapımları geride bıraktı. 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in önceki günkü yayınında, Antalya
'da 3 gün önce halasının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Duygu Eda Altıngeyik
bulundu. Öte yandan Büyükşen çiftinin cinayeti için özel ekip kuruldu.