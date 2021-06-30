Şarkıcı Şimal'den güzel haber geldi! "Dışımı süslerken içimi unutmuşum" diyerek meme kanserine yakalandığını duyurmuştu...

Kendime çok kızgınım aslına bakarsanız. Hem de benim için en önemli şeyi erteledim SAĞLIĞIMI! Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz. Tüm kadınlarımız zamanında önlem almak ve erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen benim gibi yapmayın! Siz kendinizi ertelemeyin!