Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin ile ilgili gelen çirkin mesajı ortaya çıkardı!

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 8 Mart 2021 tarihinde hayata gözlerini yuman usta oyuncu Rasim Öztekin, hayranlarını üzmüştü. Pelin Öztekin, o tariihte babasının sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirmişti.

BABASININ SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK BİLGİLENDİRMEİ PELİN ÖZTEKİN YAPMIŞTI

Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. Ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.