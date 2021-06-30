Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, babası Rasim Öztekin ile ilgili gelen çirkin mesajı ortaya çıkardı!

Geçirdiği kalp krizi sonrasında 8 Mart 2021 tarihinde hayata gözlerini yuman usta oyuncu Rasim Öztekin, hayranlarını üzmüştü. Pelin Öztekin, o tariihte babasının sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı gerçekleştirmişti.
BABASININ SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İLK BİLGİLENDİRMEİ PELİN ÖZTEKİN YAPMIŞTI
Pelin Öztekin, o dönem yaşananları, "Önce kalp rahatsızlığı geçirdiğini duyduk. Sonra iyileştiği söylendi... Aslında durumu kötünün iyisiydi. Yaşadığı kalp durmasıydı. Ardından kalbin kasmasını sağlayan bir alet takıldı. Tıkalı olan damarına anjiyo yapıldı. O sırada tepki verdi ama sonrasında iyiye gitmek yerine kötüye gitmeye başladı. Ve kaybettik." şeklinde anlatmıştı.
ÇİRKİN YORUMA İFŞA GELDİ!
Ünlü oyuncu Öztekin'e dün Twitter üzerinden gelen mesaj oldukça tepki topladı. Öztekin'e, "Geberen Rasim'in şişko kızı mısın sen?" şeklindeki yoruma ünlü oyuncunun cevabı sert oldu.
"PEKİ SEN KİMSİN EMBESİL"
Merhum sanatçı hakkında sosyal medyada yapılan çirkin mesajı ifşa eden Pelin Öztekin kendini bilmez kullanıcıya, 'Peki sen kimsin embesil!' şeklinde karşılık verdi.