Ünlü oyuncular Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu?

"YOĞUN TEMPODA ÇALIŞACAĞIZ"

Demet Özdemir, "Yarından itibaren 'Aşk Taktikleri' adlı filmimizin çekimleri başlayacak. Tatilimiz sona erdi. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK KISMET İŞİ! AMA ŞU AN DEĞİL"

Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada evliliğe yeşil ışık yaktığı sorulan Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.