Ünlü oyuncular Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir evleniyor mu?

Bir süredir birlikte olan Ünlü oyuncular Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkı doludizgin devam ediyor.
TATİLİN TADINI DOYASIYA ÇIKARDILAR
Geçtiğimiz haftalarda Fethiye koylarını gezen, ardından da Kaş'ta bir villa kiralayan ünlü çift, önceki gün de Alaçatı'da bir otelde görüntülendi. Gözde aşıklar Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.
TATİL DÖNÜŞÜ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE GÖRÜNTÜLENDİLER
Tatillerini sonlandıran çift, İstanbul'a dönüş yaptı. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"YOĞUN TEMPODA ÇALIŞACAĞIZ"
Demet Özdemir, "Yarından itibaren 'Aşk Taktikleri' adlı filmimizin çekimleri başlayacak. Tatilimiz sona erdi. Artık Oğuzhan da ben de yoğun bir tempoda çalışacağız" ifadelerini kullandı.
"EVLİLİK KISMET İŞİ! AMA ŞU AN DEĞİL"
Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada evliliğe yeşil ışık yaktığı sorulan Özdemir, "Bunlar kısmet işi. Oğuzhan'a sormak daha doğru olur ama güzel bir süreçteyiz şu anda. Yazın tadını çıkaralım. O soruların zamanı var mıdır bilmiyorum ama sorunun zamanı şu an değil" demişti.