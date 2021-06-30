Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 1 Temmuz 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Temmuz 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 1 Temmuz 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "TEMMUZ AYI ÖNCELİKLERİ HATIRLATACAK" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bugün ideallerini gözden geçirebilir ve yeteneklerini sergileyeceğin konulara yönelik çalışmalar yapabilirsin. Ortaklı bir işte çalışan Koç burcuysan, ortağının bireysel bazı kararlar alması ona olan güvenini sarsabilir.
Boğa: Hedeflerin konusunda kafanın karışık olduğu bir gün. Geçmişte kalan ve aklını sürekli karıştıran konuları çözüme ulaştırmak isteyebilirsin.
İkizler: İş yerinde gerçekleşmesini istediğin bölüm değişikliği ile ilgili olarak patronunla görüşmek ve şansını denemek isteyebilirsin. Kariyer hayatının yavaş yavaş istediğin gibi şekillendiğini fark edebilirsin.
Yengeç: Organizasyon gerektiren işlerde öncü işler yapabilirsin. Fırsatları kendi yönüne çevirirsen, hayal ettiğin yaşam standardına ulaşman da an meselesi.
Aslan: Bugün iradenin çok güçlü olduğunu ispat etmek isteyebilirsin. Özellikle kariyerini daha da üst noktaya çıkarmak adına farklı sorumluluklar alabilirsin.
Başak: Dalgın halin çevren tarafından fazlasıyla sorgulanmana neden olabilir. Bu durumu sakince geçiştirerek işlerine odaklanmaya çalışacaksın.
Terazi: İş yerinde rekabet içinde olduğun kişiyle işle alakalı bir tartışma yaşayabilirsin. Çalışma hayatına ara vermiş bir Terazi burcuysan, yeniden başlamak için kolları sıvayabilirsin.
Akrep: Kendine zaman ayırarak değişim sağladığın konuların üzerine gittiğin bir gündesin. Çabaların ve yenilenmelerin karşısında olumlu gelişmelere tanık olabilirsin.
Yay: İş yerinde yaşayacağın teknik bir sorun bugün seni zorlayabilir. Bu konuda sakinliğini koruyamayıp, sana yardım etmek isteyen insanlara karşı tavrın sertleşebilir.
Oğlak: Yeni bir şeyler tasarlamak isteyebilir, bu anlamda yalnız kalmayı tercih edebilirsin. Bugün aynı zamanda ailende senden yaşça küçük bireylere sorumluluklarını hatırlatmak zorunda kalabilirsin.
Kova: Özellikle iş yerinde aniden çıkan sorunlar karşısındaki soğuk tavrın ve pratikliğin gözlerden kaçmayacak. Evli bir Kova burcuysan eşinin ailesinde yaşanan sağlık sorunları çözüme kavuşabilir.
Balık: Hedeflerin doğrultusunda net adımlar atmak isteyebilir ve yeni yatırımlara yönelebilirsin. Özel sektörde çalışan bir Balık burcuysan, çalışma ortamındaki gruplaşmadan rahatsızlık duyabilirsin.
TEMMUZ AYI ÖNCELİKLERİ HATIRLATACAK
Yazın yavaş yavaş termometreleri zorladığı aya giriş yaptık. Birbirinden iddialı ayları geride bırakırken, bütün "asla" dediklerimizi yeniden gözden geçirmek isteyeceğiz. Kesin yargılar içinde kaybolduğumuz Kova Çağı'nda önceliklerimizi yeniden belirleyeceğiz. Unuttuysak da hatırlayacağız.
Herkes Kendi Savaşını Kazanmak İsteyecek
Kendiniz için yaptığınız bütün değişimleri düşündüğünüz anda bu kadar önemli virajı nasıl verdiğinizi düşüneceksiniz. Tecrübenin gururlandırdığı günlerden geçtiğimizi bu olayla daha iyi anlayacağız. Gökyüzüne umutla bakıp, henüz başaramadıklarımız için ilk adımı atacağız. Kendi savaşımızdan nasıl sağ çıktığımızı herkese göstereceğiz. İşlerin tersine dönebileceği Temmuz ayında belki de hayatımızın en önemli kararlarını vereceğiz. Gelişine yaşanan duygular, yerini keskin hislere bırakacak.
Temmuz Ayında Öne Çıkacaklar;